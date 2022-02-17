快訊

桃機傳破產？爆舉債將突破百億 交部否認擬助增資

評／烏克蘭大誤判？15萬俄軍拉攏中國卻團結了北約

上海平均壽命 升至84.11歲

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市衛生健康工作會議昨披露，2021年，上海主要健康指標進一步優化：市民平均預期壽命84.11歲、嬰兒死亡率2.30‰、孕產婦死亡率1.60/10萬，持續保持發達國家和地區領先水平。

中新社報導，2020年，上海戶籍人口的平均期望壽命為83.67歲。目前上海所有社區衛生服務中心均達大陸國家優質服務基層行基本標準，家庭醫生簽約超860萬人，重點人群簽約率77%。

至2022年2月15日，上海累計接種新冠疫苗5549萬劑次，完成全程接種人數達2242萬人，接種覆蓋人群占申城常住人口的95.1%，1063萬人接種加強針。上海市疾控中心新建工程按期推進，中心實驗室檢測參數擴項至1700項。全上海日檢測核酸能力增至95.1萬人份。

上海市衛健委方面表示，申城推進衛生健康數位化轉型，互聯網醫院總數增至76家，標準化智慧健康驛站增至238家。七大重點應用場景實現市級醫院和16個區全覆蓋，互聯互通互認應用項目從44項增至111項。上海深化首批國際醫療旅遊試點，向9家中期評估優良單位授牌。

在優化健康服務供給方面，上海制定了公立醫院高質量發展實施方案。同時，上海的中醫藥服務內涵進一步深化，修訂實施「上海市中醫藥條例」，獲批建設國家中醫藥綜合改革示範區。此外，上海已建成開放46家示範性社區康復中心，建成35個大陸示範性城鄉老年友好型社區和534家老年友善醫療機構。

上海 中醫

延伸閱讀

彰化社區關懷據點已過半 照顧二萬名長輩

竹縣新埔文山社區PCR篩檢站 55人採檢均陰性

上海通報1例來自台灣新冠確診者 為一周內第2起

特斯拉將蓋第二超級工廠

相關新聞

台籍原民教師 買房定居南寧

沙部·魯比是來自台灣南投縣的少數民族教師，在南寧師範大學任教近兩年，已完全融入南寧這座城市。經和家人充分溝通，他決定把家...

上海平均壽命 升至84.11歲

上海市衛生健康工作會議昨披露，2021年，上海主要健康指標進一步優化：市民平均預期壽命84.11歲、嬰兒死亡率2.30‰...

武漢台青慶元宵 契園包湯圓

「身背著花鼓，手兒執著鑼，夫妻二人秤不離砣……」15日下午，武漢市紫陽公園契園內，漢劇經典劇碼《打花鼓》精彩上演。在武漢...

保糧食安全 時隔逾40年陸啟動「第三次全國土壤普查」

為了守住耕地紅線，優化農業生產布局、確保糧食安全奠定堅實基礎，大陸國務院近日印發「關於開展第三次全國土壤普查的通知」，決...

徐州八孩案延燒 中國民間群起要求徹查真相：忍無可忍了

徐州八孩案更多事證曝光，引起更大質疑。繼北京大學校友發表連署公開信要求徹查後，也有藝術家及一般民眾表達聲援，呼籲解救「八...

針對港人偷渡避疫 惠州懸賞215萬元舉報金

香港疫情嚴峻，為了急於返鄉「避疫」，傳出有人疑似坐船偷渡回大陸，廣東省惠州大亞灣經濟技術開發區公安局16日發出通告，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。