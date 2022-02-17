上海平均壽命 升至84.11歲

上海市衛生健康工作會議昨披露，2021年，上海主要健康指標進一步優化：市民平均預期壽命84.11歲、嬰兒死亡率2.30‰、孕產婦死亡率1.60/10萬，持續保持發達國家和地區領先水平。

中新社報導，2020年，上海戶籍人口的平均期望壽命為83.67歲。目前上海所有社區衛生服務中心均達大陸國家優質服務基層行基本標準，家庭醫生簽約超860萬人，重點人群簽約率77%。

至2022年2月15日，上海累計接種新冠疫苗5549萬劑次，完成全程接種人數達2242萬人，接種覆蓋人群占申城常住人口的95.1%，1063萬人接種加強針。上海市疾控中心新建工程按期推進，中心實驗室檢測參數擴項至1700項。全上海日檢測核酸能力增至95.1萬人份。

上海市衛健委方面表示，申城推進衛生健康數位化轉型，互聯網醫院總數增至76家，標準化智慧健康驛站增至238家。七大重點應用場景實現市級醫院和16個區全覆蓋，互聯互通互認應用項目從44項增至111項。上海深化首批國際醫療旅遊試點，向9家中期評估優良單位授牌。

在優化健康服務供給方面，上海制定了公立醫院高質量發展實施方案。同時，上海的中醫藥服務內涵進一步深化，修訂實施「上海市中醫藥條例」，獲批建設國家中醫藥綜合改革示範區。此外，上海已建成開放46家示範性社區康復中心，建成35個大陸示範性城鄉老年友好型社區和534家老年友善醫療機構。