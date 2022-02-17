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武漢台青慶元宵 契園包湯圓

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
在武漢的台青台屬們歡聚元宵，共同體驗荊楚特色文化。圖／本報湖北武漢傳真
在武漢的台青台屬們歡聚元宵，共同體驗荊楚特色文化。圖／本報湖北武漢傳真

「身背著花鼓，手兒執著鑼，夫妻二人秤不離砣……」15日下午，武漢市紫陽公園契園內，漢劇經典劇碼《打花鼓》精彩上演。在武漢過年的台青台屬歡聚元宵，喜慶團圓，體驗荊楚特色文化，感受熱鬧的節日氣氛。

武昌區紫陽公園紫陽閣內，坐落著武漢首家漢劇博物館，珍藏著由「漢劇、漢繡文物收藏第一人」劉立提供的3200餘件（套）藏品。

漢劇是中國戲曲百花園中的重要劇種，2006年被納入首批大陸國家級非物質文化遺產名錄。當日下午，台青們首先參觀了漢劇博物館，在了解漢劇的起源、發展、代表作之後，在紫陽閣三樓共同繪製戲曲臉譜。

台青台屬們在紫陽漢劇博物館體驗畫臉譜，根據完成度、原創度、還原度評選出前三名。「第一次參加活動，和大家一起認識漢劇、繪製臉譜，非常新奇有趣。」台青吳宣妙手執畫筆，細緻描繪手中的彩色臉譜。

台青台屬們在張之洞武昌事蹟展覽館，感受武漢深厚的歷史底蘊，了解現代城市建設的起源與發展；在德森地契博物館，回顧誠信、契約故事，傳遞誠信、契約美德；在契園包湯圓、猜燈謎、觀舞獅、聽漢劇，品茶、抖音自拍等一系列活動，現場熱鬧非凡。

活動主辦方代表、武漢台資企業協會副會長吳志榮致詞時表示，兩岸同根同源、心靈契合，希望台青們在活動中有所收穫。楚文化是中華文化的重要組成部分，台青們可以借此機會深入感受楚文化，成為推動兩岸文化交流的生力軍。

來自武漢理工大學的台生林世賢，是材料科學專業大三的一名學生。他表示，這是第一次在武漢過年，雖然親人不在身邊，但和朋友一起過年很溫馨、不孤單。畢業後，他計畫在武漢就業，十分看好武漢將來的發展。

此次活動場地集中在武昌區紫陽公園。紫陽公園是武漢市首個「大湖+」的建設項目。文化內涵和公園建設的結合，讓台青們更加生動直觀地感受到武漢「生態、生產、生活」的完美融合。

武漢 博物館 湯圓

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