台籍原民教師 買房定居南寧

沙部·魯比是來自台灣南投縣的少數民族教師，在南寧師範大學任教近兩年，已完全融入南寧這座城市。經和家人充分溝通，他決定把家搬到南寧，2021年底在學校附近購置了一套住房。

中新社報導，沙部·魯比2018年在家人的支持下到大陸就業，曾在福建省莆田學院任教。2020年在妻子的建議下到南寧師範大學發展。「當地台辦和學校很關心台灣教師在南寧的發展，在職稱評定等方面給予很大幫助。學校已讓我擔任體育與健康學院公共體育教研室主任。」他說。

「以南寧目前的發展規模，與台灣台中市和高雄市差不多。如果我在台灣這兩城市就業，估計很難有能力買那麼大的房子。」沙部·魯比說。

沙部·魯比表示，他大學和研究所的同學大多都在台灣工作。「我曾鼓動他們到大陸發展，大陸的發展潛力要大很多，更容易出成績。」沙部·魯比的專長是體育健康，他認為自己的專業特長將在大陸獲得更大發揮空間。