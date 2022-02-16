「鎖鏈女」到底是誰？徐州八孩案出現新轉折卻疑點重重

根據中國官方通報，江蘇徐州豐縣被狗鍊拴住脖子、生下至少八孩的女性名為楊某俠。經DNA鑑定確認，楊某俠為來自雲南福貢縣亞谷村的「小花梅」。八孩母親的遭遇，涉及拐賣婦女等犯罪。但由於官方通報多次自相矛盾，諸多細節交代不清，八孩母親的真實身份與案情仍疑雲重重。

迷樣的結婚證

2月15日，曾任《鳳凰週刊》編委的中國前調查記者鄧飛，在微博發文並附圖表示，自己收到網友發來楊某俠與董某民的結婚證照片，顯示兩人為1998年8月登記結婚，楊出生日期為1969年6月6日。由於結婚證上，楊某俠的外貌特徵與八孩母親現今容貌，有明顯落差，鄧飛表示自己「不能判斷該照片女性就是如今視頻裡看到的楊某俠」。

面對有網友質疑結婚證真偽（比如：沒有結婚證編號、沒有雙方身份證、官方印戳顯示登記日為1998年8月2日，但當天為週日，非政府工作日、結婚證照片非兩人合照，而是各自照片拼接而成⋯⋯），鄧飛回應可能性有三：

結婚證是真的，但「是鄉鎮幹部粗心大意胡亂辦的」；證件是假的，董某民當年自己找人偽造的；或者，證件從頭到尾都是假的，「是徐州那邊有人冒著刑事責任風險惡意刻章偽造政府部門文件，然後放料，等我們作為線索提交徐州警方去捉他」。

鄧飛發文後，中國《財新網》跟進報導表示，江蘇豐縣宣傳部相關人員回應該報記者，「已經關注到前調查記者鄧飛微博所公布的楊某俠的結婚登記資料及由此引發的輿情」，「董某民和楊某俠的結婚登記是違規辦理的，事件還在進一步調查中」，此外並未透露其他細節。

鎖鏈女到底是誰？

徐州八孩案因為迷樣的結婚證，輿論再次沸騰。許多網友在鄧飛的貼文下回應：「這看照片明顯不是同一人啊」、「不是同一個人，大孩媽從人間蒸發，這個是新買的？細思極恐」、「我懷疑結婚證上照片楊某俠確實是小花梅，通報上也說楊某俠就是小花梅，但八個孩子的媽媽是誰，確實需要調查。我覺得就是李瑩。」

2月16日，中國官媒《環球時報》前總編胡錫進也針對此事，在微博發文。胡表示：「結婚照上的小花梅與今天鐵鍊女的相貌差距比較大，即使考慮到時隔24年，也顯得不太像」。他還提到有網友猜測：「董某民在與小花梅生下長子後，小花梅消失了（死了或者走丟了），現在的鐵鍊女是董某民後來找來的，但續用了楊某俠的名字與身份。更有猜測說這個女人就是四川失蹤女性李瑩。」

至於鄧飛公布的結婚證，「除了沒有編號，讓老胡猶豫了一下，我是看不出有何破綻的...如果它是假的，那需要情報機構級別的專業操作。照片上的小花梅（楊某俠）與鐵鍊女是一人嗎？長相的確存疑。所以，相當詭譎。」

但胡錫進也表示，鐵鍊女與小花梅同母異父的妹妹已進行DNA鑑定，確認有血緣關係。有關調查「需要得到更上級公安系統的技術支持。從常識常理說，這個環節沒有允許出差錯的空間。」對於DNA真偽的質疑，態度保留。

年齡「不可說」？涉嫌未成年拐賣？不只生八孩？

徐州八孩案延燒至今，中國官方都未公開鎖鏈女的真實年齡。鎖鏈女在1月29日被送入醫院治療後，中國官媒《央視》的報導影片中曾經拍到，其病歷資料卡上顯示年齡為52歲。依此回推，出生年齡應為1972年。而根據鄧飛所公布的結婚證，楊某俠為出生日期為1969年6月6日，推算現年為52歲。兩者大致相符。

但一方面從鎖鏈女近期影片來看，許多網友認為其年齡看起來並不像50多歲；另一方面則是根據中國前調查記者馬薩與鐵木12日發布的《尋找小花梅》報導，小花梅同母異父的妹妹自述，自己是1988年出生。母親曾向她表示，她有一個大9歲的姊姊。若依此推算，小花梅則應為1979年出生，現年43歲。兜不攏也難以證實的年齡之謎讓外界質疑，鎖鏈女的真實年齡是否可能更小？甚至涉嫌未成年拐賣？

此外，鎖鏈女的大兒子現年為23歲，但其餘7名子女年齡都與長子有落差，長子與次子甚至相差十歲，最小的孩子僅有2歲。也就是說，八孩母親是在約40歲後接續生下七子，不太符合常理。有網友質疑，她在生下長子與次子的十年間，是否可能被迫生下更多孩子？

官方通報多次矛盾

徐州八孩案一再引發質疑，與官方通報多次自相矛盾、說辭模糊有關。事發之初，徐州豐縣縣委宣傳部在1月28日發布初步調查，指出「網民反應的女子為楊某俠，患有精神疾病，1998年8月與豐縣歡口鎮董某民領證結婚，不存在拐賣行為」。但在1月30日卻推翻前述說法，改稱：楊某俠是在1998年6月，在江蘇徐州豐縣與山東魚台縣交界處流浪乞討時，被董某民的父親收留，此後與董家人生活至今。

2月7日，針對此案特別組成的徐州市委市政府聯合調查組，發布第三份官方通報，指出楊某俠原名為小花梅，本為雲南省福貢縣亞谷村人，「1994年嫁至雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常」。根據同村一名桑姓婦人的自陳，她當年是受小花梅母親所託，要將小花梅帶往江蘇治病，再找個好人家嫁了，不料抵達江蘇後，小花梅卻走失了，當時並未報警也未告知小花梅家人。同時，經DNA鑑定確認：八個孩子與董某民、楊某俠為親子關係。

2月10日，徐州官方發布最新的第四份通報，才終於首次承認徐州八孩案確實涉及拐賣。官方表示，透過與小花梅同母異父的妹妹光某英進行DNA鑑定，確認了小花梅即為楊某俠。現年55歲的董某民涉嫌「非法拘禁罪」，桑姓婦人及其丈夫時某忠涉嫌「拐賣婦女罪」，上述「三人已被採取形式強制措施」。

兩名志願者下落不明

徐州八孩案爆發後，有兩名女性志願者（微博帳號為「我能抱起120斤」、「小夢姐姐小拳拳」）前往徐州豐縣，希望探視並聲援八孩母親。但根據兩名志願者的微博，她們前往醫院屢遭阻礙，探視未果，甚至還被搶走手機。11日聯繫豐縣孫樓派出所前往報案後，卻遭到警方冷處理。

「我能抱起120斤」發文稱，自己從上午等到深夜，「中間就一個男民警拿著張A4白紙過來給我們寫字...我說沒有專用表格嗎？說是去拿。去了6個小時了沒回來。之後又有個小男民警來說，要先去調監控，才能立案。去了5個半小時沒回來。再有大男民警說，已經傳喚了醫護過來了，讓我們等著。我問那等到什麼時候呢，等什麼人呢？都還沒做立案登記呢，怎麼就調監控傳喚當事人了？男民警回答我的一律只有『等著」。」

兩人最後於微博發文的時間皆為11日晚間。12日，有擔心兩人安危的網友表示，致電孫樓派出所後，警方告知已將兩人「拘留」。該影片對話中，警方表示：「她現在已經涉嫌違反犯罪了」。至今，兩名女性與外界幾乎失聯。但有網友（微博帳號「再次說理的李四」，此帳號已被封鎖消失）表示，已連繫到當事人家屬，他們表示當事人被以「尋釁滋事拘留」，「家屬收到紙質版刑事拘留通知書」。

然而截至目前，兩人究竟下落何方、實際情況，也都因為大量的消息封鎖與資訊不透明而難以確認。

(綜合報導）

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