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不給28萬禮金新娘不下車…男方父母當場哭著借錢 網：打劫嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸河南日前舉辦一場婚禮，女方臨時索討高額「下車禮」，男方一時拿不出，只好當場打電話借錢應付，事件引發熱議。圖擷自《中國報》
大陸河南日前舉辦一場婚禮，女方臨時索討高額「下車禮」，男方一時拿不出，只好當場打電話借錢應付，事件引發熱議。圖擷自《中國報》

婚禮花費名目多，若事先沒先說好，到時恐怕會引起紛爭。日前大陸河南一場婚禮，女方臨時索討近29萬元的「下車禮」，否則不下車，讓男方父母急到當場哭著借錢，引發熱議。

根據馬來西亞《中國報》報導，大陸河南省開封市日前舉辦一場婚禮，當新娘車抵達男方家門前時，女方家人突然擋在車門前，表示「不給6萬6（約合新台幣28.9萬元）下車禮，新娘就不下車」，而且一分也不能少，態度十分強硬。

這筆「下車禮」雙方並未事先說好，男方一時也拿不出錢來，再看看新娘似乎也配合家人的做法，安坐於車內，無動於衷。此時現場來看熱鬧的人，可說是裡三層外三層，人山人海越聚越多，男方家長急到都哭了，只好現場打電話借錢，最後湊足了「下車禮」，新娘子終於下了車，完成了這場婚禮。

據報導，依大陸習俗婚宴討「下車禮」並不過分，但要求金額這麼高就有點過分了。而且據知情人士透露，這場婚禮的新房、禮車等等費用都是男方支付，之前訂婚時也已花了26萬元人民幣（約新台幣114.2萬元）。最重要的是，稍早前禮車迎娶時，男方才剛給了14.8萬人民幣（約新台幣65萬元）的「上車禮」，馬上又演這齣「不給6萬6不下車」的戲碼。

許多網友看了報導紛紛留言表示「太過分了，根本就打劫」、「無理取鬧的討錢方式」、「一個婚禮搞到這樣，真奇怪」、「還沒完婚，就已經欠一屁股債了」、「不娶也罷」。

婚禮 聘金

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