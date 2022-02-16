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中國大陸新增46例本土新冠確診 蘇州18例最多

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
為防控疫情，15日零時起，蘇州關閉全市15個高速公路入口，設置31個高速公路查驗點，所有人必須持有48小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼才能離開蘇州。新華社
為防控疫情，15日零時起，蘇州關閉全市15個高速公路入口，設置31個高速公路查驗點，所有人必須持有48小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼才能離開蘇州。新華社

據中國大陸國家衛健委通報，2月15日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例102例。其中境外輸入病例56例，本土病例46例。當天本土病例分別為：江蘇19例，其中蘇州18例、南通1例；遼寧15例，均在葫蘆島；內蒙古7例，其中呼倫貝爾5例、呼和浩特2例；廣東3例，均在深圳；廣西2例，均在百色。

當天中國大陸還報告新增無症狀感染者28例，其中境外輸入23例，本土5例。本土無症狀感染者分別為：江蘇3例，其中無錫2例、蘇州1例；廣東1例，在廣州；雲南1例，在文山壯族苗族自治州。

目前中國大陸本土疫情以台灣科技大廠聚集的蘇州最嚴峻。據中新社報導，江蘇省委書記吳政隆15日在蘇州市疫情防控指揮部召開的座談會上指出，江蘇這次疫情發生在春節長假後不久，發生在人口多、貨物進口量大的蘇州，再加上快速基因分型檢測結果為Omicron變異株，形勢十分嚴峻複雜。

吳政隆表示，蘇州正處在抗擊疫情關鍵時刻。他要求蘇州做好基因測序工作，盡快查明感染鏈條和感染源，努力在第一時間把所有潛在感染者找出來、管控住。

截至15日24時，中國大陸現有確診病例1,419例，其中重症病例7例，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬9,391人。

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