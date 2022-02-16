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武漢大學等校招研究生 向台招手

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2022年大陸高校（大學）面向香港、澳門、台灣招收研究生網上報名正在進行。中新社報導，武漢大學、華中科技大學、華中師範大學、中南財經政法大學幾所高校，均已發布招生簡章並正在接受報名。

據武漢大學公布的招生簡章顯示，該校初試、複試均採取網路遠端方式，其中初試暫定2022年4月9日上午筆試，複試安排在4月中下旬，將重點考核考生的專業水準、基本素質、操作技能、思維能力、創新能力等。

華中師範大學、華中科技大學，均要求報考碩士研究生初試科目為一門外國語（滿分值為100分）和兩門業務課（滿分值為150分），博士研究生招生均採用「申請－考核」方式。

中南財經政法大學2022年面向港澳台研究生招生考試時間為2022年4月25日前，招生單位將根據考生報名資料、初試和複試成績、體檢結果等，綜合審查後，擇優確定錄取名單，錄取通知書預計於2022年6月寄發。

大陸2022年面向港澳台研究生招生考試網上報名時間為2022年2月10日至25日。網上確認須在2022年3月11日前完成（具體時間安排由各報考點自行確定並公布），考生列印准考證時間為2022年3月21日至31日。

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