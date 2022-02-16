陸大學招台生 增兩輪招錄功能

大陸國台辦發言人馬曉光15日表示，近期，大陸教育部對2022年大陸大學招收碩士、大學台灣學生有關事項作出安排，相關招生工作已經啟動。他表示，大陸有關方面將一如既往為台灣學生來大陸學習深造提供便利和服務，幫助台灣學子實現人生夢想。

馬曉光表示，碩士研究生的對台招生，報名時間為2月10日至25日，3月11日前完成網上確認，3月21日至31日打印准考證。研究生招生初試和複試均由大陸各大學自行組織，考試時間、地點、形式和要求等由大學自行確定並外公布。

北京理工大學2021年本科生錄取後，郵寄用禮盒裝置的錄取通知書。（新華社）

大學的對台招生，一是聯招考試安排與往年一致，3月1日至15日為網上報名時間，3月16日至31日為報名確認時間。二是福建八所大學對台單招、以及暨南大學、華僑大學「兩校聯招」時間由學校自定。三是依據台灣「學測」成績報考大陸大學，今年首次採取系統報名或線下報名方式，北京大學、清華大學等207所大學首批參加新系統試點，其餘大學則按往年慣例自行舉辦報名錄取。系統報名時間為3月1日至3月31日，部分大學安排補錄的報名時間為5月21日至31日。通過新的招生系統，台灣學生報名和錄取流程將進一步優化，具體表現在以下方面：

一是考生報名更加便捷。按照往年招生制度，考生雖可獲多校錄取，但由於各校錄取進度不同，等待時間較長。今年系統在保留考生「一檔多投」、可獲多校擬錄取資格的基礎上，實現一鍵查看錄取結果、並從中選擇確定一所最心儀大學的功能。同時，系統也將為考生日後的學籍註冊提供便利。

二是考生選擇機會更充分。系統創新設計「首輪報名錄取＋徵集志願」兩輪招錄功能，首輪未錄取的考生或新報名的考生可以參加徵集志願，給予考生更多錄取機會。

考生要關注擬錄取結果的發布時間，及時登錄系統確認錄取結果，逾期未確認的將被視為放棄資格，且不得參加徵集志願報名。考生確認後，生源不足、未完成招生計畫或增加錄取名額的大學可通過徵集志願補錄。

三是招生服務更加細緻。系統為考生制定註冊登錄介面，支持「自動篩選」功能，考生輸入「學測」成績後即可看到符合報考要求的相應學校、專業、招生簡章鏈接等。為防止考生錯過錄取結果確認環節，系統屆時還將以「手機短訊＋電子郵件」方式予以提醒，並提供簡明手冊和諮詢服務電話指導台生在線報名。

台灣學生和家長可透過https://www.gatzs.com.cn大陸教育部所屬、專責對台招生事宜的官方網站了解資訊。