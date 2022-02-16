「規劃」促進增長 梅州2025年常住人口390萬

廣東省梅州市政府指出，「梅州市公共服務十四五規劃」（下稱「規劃」）發布，提出到2025年該市常住人口數預計增到390萬人。

梅州市政府表示，根據「規劃」，到2025年，該市公共服務體系將更加完善、體制機制更加健全，民生保障制度更加成熟，民眾能够享有更加豐富、便捷、優質的公共服務；屆時，該市多項民生指標將有明顯提升，其中，人均期望壽命將增長到80.92歲，常住人口城鎮化率將增長到57.5%，高等教育毛入學率60%，每千人口擁有醫療衛生機構床位數增到7.43張，每萬人公共文化設施面積增到1500平方米。

同時，「規劃」指出，梅州將拓展多層次多樣化生活服務，不斷創新公共服務供給方式；健全按人口配置公共資源新機制，切實增強家庭發展能力，加快農業轉移人口市民化；構建普惠多元的「一老一小」照護服務體系，提升優孕優生水平，發展普惠托育服務，擴大養老服務供給，提升養老服務能力；健全全方位全周期的醫療衛生服務體系，建立健全公共衛生服務體系，推動優質醫療資源下沉擴容和均衡發展，強化中醫藥振興發展，深化醫藥衛生體制改革。