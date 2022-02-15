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上海28歲師被上司當眾打耳光後輕生 校方警方調查

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
上海28歲師被上司當眾打巴掌後輕生，校方成立調查組。取自微博圖片
上海28歲師被上司當眾打巴掌後輕生，校方成立調查組。取自微博圖片

上海一名28歲中學男教師遭受職場欺凌，被學校上司當眾掌摑後自殺，死者父親發親筆文為兒子訴怨，家屬則到學校門口拉起標語抗議。校方隨後緊急發布聲明，並宣布成立調查組。警方也已對此事展開調查。

據網易新聞，2月9日上午6時，上海市第一中學的曹姓教師跳樓身亡。同日，曹姓教師的父親公布了一份題為《一個巴掌，一條人命》的手寫文，為兒子提出控訴。

曹父在文中表示，兒子2019年8月進入上海市第一中學工作後，卻遭到了學校主管不公正的對待，去年6月期中考期間，還曾被主管在辦公室當眾打耳光。曹父又透露兒子平時為人開朗活潑。

據香港01，網傳死者的親友還帶著死者的黑白照到校門口拉白布抗議，白布寫著「一個巴掌 一條人命」等字眼。

上海市第一中學2月11日晚發出聲明。聲明表示，曹老師「於2022年2月9日在其家中不幸高墜身亡，學校深感哀痛，及時與家屬進行溝通表達痛悼之情，並積極配合處理善後事宜。」

聲明指，「家屬通過網路反映，曹老師在2021年6月中考監考期間被巡考老師掌摑，並由此引發心理疾患。學校對此高度重視，成立調查組，著手對學校網路管理員、當事教師、同考場監考教師等相關人員進行問詢」。

上海市教育局回應事件指，「具體情況不方便透露」，目前警方已對此事展開調查。

根據資料，上海市第一中學原名「上海市工部局女中」，1931年在公共租界工部局華人教育處處長陳鶴琴力主之下創辦。該校現為靜安區重點完全中學。

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