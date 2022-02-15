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防控疫情 跨境客運喊停 上海地鐵11號線昆山段 暫停營運
江蘇省蘇州市新增8例新冠肺炎確診病例，由於上海市與蘇州下轄的昆山市有地鐵相通，上海申通地鐵集團14日發布，為落實市疫情防控指揮部統一部署，阻斷疫情跨地區傳播，14日中午12時起暫停上海軌道交通11號線昆山段（兆豐路站、光明路站、花橋站）的營運。
上海市道運局14日發布，鑑於蘇州疫情，據市交通委要求，為防止疫情通過道路客運行業傳播，14日12時起，暫停上海市至蘇州地區毗鄰公車跨境經營、省際班車客運、省際包車客運業務。
省際通勤車輛要協調服務企業盡可能停運，對於確實需要的，要明確防疫責任，嚴格落實乘車員工測溫、健康碼查驗、佩戴口罩等。
同時，上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布通知，根據疫情防控有關要求，全市進一步加強對境內疫情中高風險地區等來滬返滬人員健康管理。
所有來自或途經境內疫情中高風險地區的來滬返滬人員，應在抵滬後儘快且不得超過12小時向所在居村委和單位，或所住酒店報告。
江蘇省昆山市14日發布，所有文化場館、體育健身場館，旅遊景區，電影院、網吧、KTV、遊戲廳，營業性演出場所等暫停開放，所有文體旅活動暫停或延期。
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