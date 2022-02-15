雲南傳統節慶豐富多彩 火把節迎福 潑水節消災

雲南是大陸少數民族最多的省分，其中又以彝族分布最廣，人數最多，其他還有哈尼族、白族、傣族、苗族、壯族等。不同的少數民族，展秀豐富多彩的傳統節慶，每年吸引眾多遊客同歡共樂。少數民族傳統節慶大致分為宗教祭祀性節日、生產活動性節日、紀念慶祝性節日、社交娛樂性節日，較著名的有彝族的火把節，與傣族的潑水節等。

有「東方狂歡節」之稱的火把節，是雲南彝族、白族等民族的傳統節日，等同於上半年的過年日，因此又稱過大年，具有深厚民俗文化意涵。火把節大多是在農曆的六月二十四舉行，主要活動有鬥牛、鬥羊、鬥雞、賽馬、摔跤、歌舞表演、選美等。

傳統盛大的火把節，有招引光明與趨吉避凶之意。圖／本報雲南昆明傳真

彝族地區素有「火之故鄉」美譽，彝族人民能歌善舞，秉持先人千百年傳承下來的音樂舞蹈傳統和口頭藝術。關於彝族火把節傳說，相傳在很早以前，天上大力士斯惹阿比，找地上大力士阿體拉巴比賽摔跤，結果天上大力士被摔死。天神恩梯古茲大為震怒，派了大批蝗蟲來吃地上莊稼。地上大力士阿體拉巴便在舊曆六月二十四晚，率領眾人點燃火把燒蟲。從此，彝族便把這天定為火把節。至今火把節活動仍保持著逐疫去災，滅蟲保苗、催苗出穗、祈求豐年、招引光明、迎接福瑞的民俗功能，信仰觀念就是趨吉避凶。

彝族火把節歷時三天三夜，分為迎火、玩火、送火三個階段。第一天先祭火。以傳統方式擊石取火，點燃聖火，由祭司誦經祭火，家家戶戶效仿以火驅蟲；第二天傳火，人們聚集在祭台聖火下，舉行各式各樣的傳統節日活動。最後一天進行送火，是火把節的高潮。這一天夜幕降臨時，人人都會手持火把，競相奔走。最後人們將手中的火把聚在一起，形成一堆堆巨大的篝火，歡樂的人們聚在篝火四周，盡情地歌唱、舞蹈。

除了火把節外，潑水節也是人氣滿滿，每年吸引海內外眾多遊客，共襄盛舉。

「水花放，傣家旺，潑濕一身、幸福終身！」潑水節是傣族最隆重節日，亦是雲南少數民族節日中影響面最大，參加人數最多的節日。潑水節又名浴佛節，多在農曆清明前後十天左右舉行，為期三至四天，活動有潑水、趕擺、賽龍舟、浴佛、誦經、章哈演唱和孔雀舞、白象舞表演等。

潑水節是全面展秀傣族水文化、音樂舞蹈文化、飲食文化、服飾文化和民間崇尚等傳統文化的綜合舞台，是研究傣族歷史的重要視窗，具深厚文化價值。潑水節展示的章哈、白象舞等藝術表演，有助於了解傣族感悟自然、愛水敬佛、溫婉沉靜的民族特性。

潑水節源於印度，隨著佛教在傣族地區影響加深，流傳已有數百年歷史。傣族男女老少穿上節日盛裝，而婦女們則各挑一擔清水為佛像洗塵，求佛靈保佑。浴佛結束，開始相互潑水，表示祝福，希望用聖潔的水沖走疾病和災難，換來美好幸福的生活。

潑水節第一天為麥日，類似除夕，傣語叫宛多尚罕，意指送舊。第二天為惱日，惱即空，按習慣這一日既不屬前一年，亦不屬後一年，故為空日；第三天是元旦，叫麥帕雅晚瑪，即日子之王來臨；第四天是新年，叫叭網瑪，敬為歲首，人們把這一天視為最美好，最吉祥的日子。