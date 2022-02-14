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大腿現腫大淋巴結、皮膚破損嚴重 江蘇女患罕見「貓抓病」需手術

香港01 / 朱加樟
專家表示，貓抓病十分罕見，典型症狀為皮膚損害以及淋巴結腫大。示意圖／ingimage
專家表示，貓抓病十分罕見，典型症狀為皮膚損害以及淋巴結腫大。示意圖／ingimage

江蘇省蘇北人民醫院近日收治一名因養寵物貓而患上罕見的「貓抓病」（Cat-scratch disease）的病人，該名患者的大腿出現如雞蛋般腫大的淋巴結，皮膚破損嚴重，積有膿液，需通過手術切除。

據江蘇新聞10日報道指，患者王女士去年底右側腹股溝淋巴結如雞蛋般腫大，後來左側腹股溝又出現兩個小淋巴結。她輾轉外出求醫，用偏方外敷治療淋巴結腫塊，誰知使用偏方後，幾個淋巴結腫塊皮膚大面積破損，都積有膿液。

其後王女士聽從了蘇北人民醫院的專家意見，進行穿刺檢查，檢出有漢賽巴通體細菌感染，被確診為罕見的貓抓病。

該院的醫生先對王女士進行局部換藥治療，但王女士右大腿皮膚破損嚴重且膿液無法徹底清除，導致傷口難以癒合，遂通過手術切除腫大的淋巴結，清除周圍壞死組織後，傷口才得以完整縫合起來。近日，王女士傷口恢復良好，痊癒出院。

據王女士回憶，七八個月前她曾在市場買過一隻小貓，養過一段日子。王女士曾被貓抓過一次，但當時皮膚無明顯的破損，就沒在意。

專家表示，貓抓病十分罕見，典型症狀為皮膚損害以及淋巴結腫大，被小貓等抓、咬、舔後3到10天，皮損部位可出現直徑3到4毫米的紅斑、丘疹。該病非常容易誤診，免疫功能低下和心臟瓣膜病患者，應避免接觸貓，尤其是小貓。

貓抓病的典型症狀為皮膚損害以及淋巴結腫大，被小貓等抓、咬、舔後3到10天，皮損部位可出現直徑3到4毫米的紅斑、丘疹。（江蘇新聞）
貓抓病的典型症狀為皮膚損害以及淋巴結腫大，被小貓等抓、咬、舔後3到10天，皮損部位可出現直徑3到4毫米的紅斑、丘疹。（江蘇新聞）

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文章授權轉載自《香港01》

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