快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節微信發「520」紅包 律師指備註此內容分手後就可索回

香港01 / 林芷瑩
2月14日是情人節，除了送花、禮物，亦有人選擇「折現」直接向情人轉帳。示意圖／ingimage
2月14日是情人節，除了送花、禮物，亦有人選擇「折現」直接向情人轉帳。示意圖／ingimage

2月14日是情人節，除了送花、禮物，亦有人選擇「折現」直接向情人轉帳520元（人民幣，下同，約2280元新台幣），並在備註中寫上「我愛你」等字句。

然而，網上不時傳出分手後，情侶都要求對方返還禮物、錢財等。有律師指出，轉帳特殊金額紅包或被認為具有特殊含義，建議轉帳100元等常見的金額，萬一分手，法律上會支持索回。

520諧音「我愛你」，早年成為情侶間表達愛意的方法之一，例如送520支玫瑰、送520粒巧克力等。此前，微信限制單個紅包限額200元，每次最多發100個，單日零錢發紅包最高金額10萬元，今日則加大紅包限額至520元。

有律師提醒，情侶之間互發紅包，尤其是520元、1314元、9999元等這類特殊金額紅包，可能被認為具有特殊含義，屬於贈予，分手時不能主張返還。如果是借款，轉帳時必須保留好相關證據，例如欠條、聊天記錄截屏等等。若轉帳時附帶「節日快樂」、「我愛你」等字眼的內容，可視作贈與，無權要回。

律師建議，以100元、1000元、10000元等金額發紅包或轉帳，甚至在備註寫「你先拿着花」等字眼，之後萬一分手，法律上亦會支持索回。

微信加大紅包限額至520元。（微信）
微信加大紅包限額至520元。（微信）

延伸閱讀：

七夕原來不是情人節　宋代婦女爭相敬拜一位印度來的神

大陸情人節送「520紅包」表心意　微信數據：有單個用戶收逾200個

文章授權轉載自《香港01》

紅包 520 分手 情侶 律師

相關新聞

大陸大學畢業生出國深造比例下滑 基層就業夯

大陸多所知名高校的2021屆畢業生就業質量報告顯示，受疫情影響，這些高校畢業生出國深造人數受到衝擊，留學比例人數不斷下滑...

星巴克驅趕店外吃飯警察 遭陸網友以差評抗議

美國品牌咖啡店星巴克遭網友在微博爆料，星巴克重慶店驅趕了一名在店門口吃飯的警察，聲稱影響品牌形象。不少中國大陸網友給涉事...

徐州八孩案中國民間分頭查訪 有人報導有人被拘

徐州八孩事件震驚中國社會，中國部分前媒體人運用關係，走訪官方指稱的「小花梅」老家雲南進行調查報導；也有熱心女性前往事發的...

情人節微信發「520」紅包 律師指備註此內容分手後就可索回

2月14日是情人節，除了送花、禮物，亦有人選擇「折現」直接向情人轉帳520元（人民幣，下同，約2280元新台幣），並在備註中寫上「我愛你」等字句。

古琴非遺傳承人、張大千入室弟子 葉名佩93歲辭世

張大千入室弟子、中國著名古琴家、古琴藝術蘇州市級非遺代表性傳承人、國畫家葉名佩女士於2022年2月11日晚間逝世，享年9...

大腿現腫大淋巴結、皮膚破損嚴重 江蘇女患罕見「貓抓病」需手術

江蘇省蘇北人民醫院近日收治一名因養寵物貓而患上罕見的「貓抓病」（Cat-scratch disease）的病人，該名患者的大腿出現如雞蛋般腫大的淋巴結，皮膚破損嚴重，積有膿液，需通過手術切除。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。