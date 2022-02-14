遊西湖、講家風 兩岸婚姻家庭齊聚福州共迎新春

在元宵佳節即將來臨之際，在福建福州的100多名台胞台屬，日前參與了2022兩岸婚姻家庭暨台胞台屬新春聯誼活動。

人民網報導，活動特邀28個近期從台灣回榕過春節的兩岸婚姻家庭、榕台兩地「最美家庭」代表、在榕部分台胞、部分台屬代表等約100人共聚一堂。

嘉賓們走進福州西湖公園，共同遊覽西湖1700多年的悠久歷史，感受榕城深厚的文化底蘊，拉近彼此間的距離；參觀福州市政協文史館以及「走進福州政協」數位展廳，讓台胞台屬瞭解中國大陸政治協商制度。

此外，還有趣味親子遊園活動、「傳承好家風傳遞正能量」交流分享會，讓孩子們玩在一起，榕台家庭聊在一起。參會人員還自發編排了熱情洋溢的歌舞民樂表演、現場茶藝書畫展示、傳統閩劇小調等文藝演出。

主辦方表示，春節是中華民族最重要的傳統節日，也是兩岸共同的傳統節日。兩岸許多相同或相似的春節習俗，彰顯了同根同源的文化特質。兩岸婚姻家庭是兩岸融合發展的美好成果，也是「兩岸一家親」的生動體現。希望透過舉辦「榕台緣·一家親」系列活動，持續探索海峽兩岸融合發展新路，圍繞「以通促融、以惠促融、以情促融」的主線，積極推進台胞台企登陸第一家園先行城市建設。

「齊聚虎糾嘉年華 共建榕台幸福家」活動為「榕台緣·一家親」系列活動之一，由福州市台港澳辦、福州市政協港澳台僑和外事委員會、福州市婦聯、福州海峽兩岸交流協會、福州市旅台同胞親屬聯誼會聯合主辦，鼓樓區台港澳辦協辦。