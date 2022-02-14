三星堆青銅大面具 央視春晚亮相

「沉睡數千年，一醒驚天下」的三星堆再次令世人矚目。1月31日晚，在大陸央視春節聯歡晚會上，「國家寶藏」節目主持人張國立攜三星堆考古研究所所長冉宏林，現場發布三星堆最新出土文物、截至目前世界出土最大的青銅大面具，引發廣泛關注。

青銅大面具是三星堆文化典型器物，距今已有3000多年歷史，體現了古蜀先民對自然萬物與人神世界的理解與思考。春晚現場發布的這件青銅大面具，於2021年6月出土，寬131公分、高71公分、深66公分，重131斤，是目前三星堆遺址出土的體量最大、保存狀況完好的大型青銅面具；也是截至目前為止，世界出土最大的青銅面具。

三星堆遺址位於四川德陽廣漢市，是大陸西南地區先秦時期最重要的古代遺址之一。1986年，三星堆一、二號祭祀坑發掘出土青銅神樹、青銅大立人、青銅面具、黃金權杖等珍貴文物數千件，「一醒驚天下」。2019年以來，在一、二號祭祀坑所在區域，又新發現6個祭祀坑；2021年6座新祭祀坑的考古發掘，吸引了海內外的極大關注。

截至2021年底，三星堆僅新發現的6個祭祀坑，共出土編號文物1萬多件，包括黃金面具、頂尊人像、圓方尊、大面具、神壇模型、跪姿銅人、500餘根象牙等等，其中部分在三星堆開放式文物修復館已可近距離觀賞。銅尊、銅壘、玉璋、玉琮等眾多文物，顯示蜀地與中原和長江中下游地區文化的緊密聯繫，實證中華文明多元一體的歷史發展進程。