快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星堆青銅大面具 央視春晚亮相

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆青銅大面具剛發掘出土時（上），與修復完成後（下）的對比圖。（新華社）
三星堆青銅大面具剛發掘出土時（上），與修復完成後（下）的對比圖。（新華社）

「沉睡數千年，一醒驚天下」的三星堆再次令世人矚目。1月31日晚，在大陸央視春節聯歡晚會上，「國家寶藏」節目主持人張國立攜三星堆考古研究所所長冉宏林，現場發布三星堆最新出土文物、截至目前世界出土最大的青銅大面具，引發廣泛關注。

青銅大面具是三星堆文化典型器物，距今已有3000多年歷史，體現了古蜀先民對自然萬物與人神世界的理解與思考。春晚現場發布的這件青銅大面具，於2021年6月出土，寬131公分、高71公分、深66公分，重131斤，是目前三星堆遺址出土的體量最大、保存狀況完好的大型青銅面具；也是截至目前為止，世界出土最大的青銅面具。

三星堆遺址位於四川德陽廣漢市，是大陸西南地區先秦時期最重要的古代遺址之一。1986年，三星堆一、二號祭祀坑發掘出土青銅神樹、青銅大立人、青銅面具、黃金權杖等珍貴文物數千件，「一醒驚天下」。2019年以來，在一、二號祭祀坑所在區域，又新發現6個祭祀坑；2021年6座新祭祀坑的考古發掘，吸引了海內外的極大關注。

截至2021年底，三星堆僅新發現的6個祭祀坑，共出土編號文物1萬多件，包括黃金面具、頂尊人像、圓方尊、大面具、神壇模型、跪姿銅人、500餘根象牙等等，其中部分在三星堆開放式文物修復館已可近距離觀賞。銅尊、銅壘、玉璋、玉琮等眾多文物，顯示蜀地與中原和長江中下游地區文化的緊密聯繫，實證中華文明多元一體的歷史發展進程。

文物 遺址 考古

延伸閱讀

網紅淨山卻清掉文物 林管處：3瓶日治玻璃瓶已物歸原處

春晚暴紅「青綠腰」 醫師：別蠻幹模仿

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

春晚「帶貨」 演員同款萬元大衣 10分鐘被搶光

相關新聞

大陸大學畢業生出國深造比例下滑 基層就業夯

大陸多所知名高校的2021屆畢業生就業質量報告顯示，受疫情影響，這些高校畢業生出國深造人數受到衝擊，留學比例人數不斷下滑...

星巴克驅趕店外吃飯警察 遭陸網友以差評抗議

美國品牌咖啡店星巴克遭網友在微博爆料，星巴克重慶店驅趕了一名在店門口吃飯的警察，聲稱影響品牌形象。不少中國大陸網友給涉事...

徐州八孩案中國民間分頭查訪 有人報導有人被拘

徐州八孩事件震驚中國社會，中國部分前媒體人運用關係，走訪官方指稱的「小花梅」老家雲南進行調查報導；也有熱心女性前往事發的...

情人節微信發「520」紅包 律師指備註此內容分手後就可索回

2月14日是情人節，除了送花、禮物，亦有人選擇「折現」直接向情人轉帳520元（人民幣，下同，約2280元新台幣），並在備註中寫上「我愛你」等字句。

古琴非遺傳承人、張大千入室弟子 葉名佩93歲辭世

張大千入室弟子、中國著名古琴家、古琴藝術蘇州市級非遺代表性傳承人、國畫家葉名佩女士於2022年2月11日晚間逝世，享年9...

大腿現腫大淋巴結、皮膚破損嚴重 江蘇女患罕見「貓抓病」需手術

江蘇省蘇北人民醫院近日收治一名因養寵物貓而患上罕見的「貓抓病」（Cat-scratch disease）的病人，該名患者的大腿出現如雞蛋般腫大的淋巴結，皮膚破損嚴重，積有膿液，需通過手術切除。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。