佾舞結緣 台胞任福建海絲鐘表博物館長

「雖然沒回台灣過年，但是大陸朋友熱情關心，這個年依然過得很充實很快樂。」春節剛過，台籍教師王森田就在新辦公室裡忙起來。王森田的新辦公室在福建省海絲鐘表博物館內，執行館長是她虎年的新身分。此前，她是閩南師範大學文學院副教授，從2016年赴陸任教至今已有6年時間。

中新社報導，「我們家族在台灣從事佾舞的傳播和推廣，我也是佾舞傳承人。」王森田說，她的奶奶從小告訴她，佾舞是祖上從福建帶到台灣的，「兩岸傳統文化血脈相連」。

2021年5月，佾舞被列為大陸國家級非物質文化遺產。王森田也已獲頒經福建省人力資源和社會保障廳認證的「漢服漢禮典儀官」培訓證書，成為繼承和發揚中華漢服漢禮的傳承人。

也因佾舞，王森田與海絲鐘表博物館結緣。如今，身兼兩職，她坦言，這兩個身分都與繼承和發揚中華傳統文化有相通之處，「這也和我離開台灣、孤身到大陸的初心有關」。

「我奶奶從小就跟我說，我們的王姓是來自『琅琊王氏』，祖籍地是閩南，老祖宗就是從閩南來到台灣的。」受奶奶的影響，王森田上大學讀的是中文系，獲得博士學位，畢業後先後任教於台灣靜宜大學、逢甲大學、台中教育大學，一直從事國際漢語教學。

2016年，王森田向位於福建省漳州市的「閩南師範大學」，投簡歷並通過面試。在閩南師範大學，王森田研究方向為文藝學、對外漢語，她主要從事中華優秀傳統文化教學及佾舞禮樂文化的傳承和推廣。「希望能在大陸繼續將中華傳統文化發揚光大，也讓更多人瞭解和感受佾舞禮樂文化的精髓」。

剛履新的王森田，又有新的「時間藍圖」，將賦予福建海絲鐘表博物館更深厚時間文化和底蘊，盼它未來成大陸國家級的鐘表博物館。