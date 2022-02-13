上海82歲阿婆賣街邊小吃替兒還債今病逝 夢想「還完錢去北京玩」

在上海擺攤賣傳統點心「油墩子」的82歲阿婆，因為幫兒子還80多萬元人民幣（下同）的故事而廣為人知。為了還清債務，阿婆從72歲擺攤到82歲，「-2°C到38°C都沒有休息過」，日前因病去世。阿婆的丈夫透露，目前債務已「基本還清」，原本兩人已開始規劃養老，「現在沒機會了」。

阿婆名叫胡兆翠，1939年出生在江蘇建湖，十幾歲就到上海。阿婆年輕時，在食堂做炊事員，一直做到50歲退休，育有兩兒一女。退休後，小兒子因為四處打零工生活不穩定，而要求阿婆的把房子賣掉，讓阿婆出面借債80多萬元給他投資做生意。2011年，小兒子在河南洛陽破產，更表示生了重病沒辦法回來，而阿婆的大兒子跟女兒則認為阿婆偏心，也與阿婆斷了聯繫。

因為沒有房子可以住，阿婆在附近鄰居和社區幫助下，得到了一個位於上海蒙自路430弄小區門口警衛室，大小為9平方米，不需付租金。阿婆和他現在的老伴就一起住下來，並且在這個小房子門口搭了一個檯子開店，這時的阿婆已經高齡72歲。

阿婆決定要開一個賣油墩子的街邊小吃攤。油墩子是一個油炸的麵食點心，內餡有蘿蔔絲、蔥花和鮮蝦等，而阿婆賣的是蘿蔔絲搭配薺菜的口味，是許多上海人喜歡的「童年點心」，因為價格便宜口味道地，很快吸引很多客人光顧，而阿婆的故事也吸引許多媒體採訪，也有善心人士希望能給予阿婆援助，但都被阿婆拒絕。

阿婆表示，「不想欠別人一分錢」會努力還清債務。據了解，曾經有顧客買了10個油墩子丟下2000元，但阿婆都是堅決不收的。她表示，「希望靠自己的雙手，慢慢還清債務」。阿婆年過80的老伴何先生也一起幫忙擺攤。

2020年5月，阿婆在接受採訪時曾說：「再過一年，差不多就能還清債務了。到時就帶兩個油墩子做紀念，和老伴兒一起去北京。」，阿婆說，自己年紀一大把，別說飛機了，連火車也沒做過，但2021年4月開始，阿婆的身體越來越差，店鋪也只好暫時歇業。

據阿婆老伴何先生表示，去年阿婆因為身體毛病太多，後來住進了醫院，2個多月後就過世了。何先生透露，如今，債務基本還清了，阿婆卻走了。「之前我們還想著等還完了找個地方養養老，現在也沒機會了。」據了解，店鋪也會一起關閉。

上海賣油墩子阿婆逝世的消息傳出後，許多網民在微博上悼念她，希望她在天堂「真的能夠好好休息」，也有網民表示會一直懷念她炸的油墩子的味道。

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文章授權轉載自《香港01》