快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京市：「北京中軸線」申遺草案已提交審查

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
北京市發布，「北京中軸線」申遺草案已提交審查。澎湃新聞
北京市發布，「北京中軸線」申遺草案已提交審查。澎湃新聞

北京是世界著名古都，北京市文物局指出，「北京中軸線」申遺文本草案已提前報送世界遺產中心格式審查。

據澎湃新聞，今天上午，2022北京新聞中心在北京國際飯店舉行北京歷史文化保護專場記者會，北京市文物局二級巡視員、新聞發言人劉洪昌就北京中軸線申遺情況指出，申遺實現新突破。

他表示，目前，北京高標準推進《中軸線申遺保護三年行動計畫》，全力助推48項任務不斷取得進展，已完成鐘鼓樓周邊申請式退租、地外大街環境整治、太廟核心區非文物建築拆除、正陽橋鎮水獸發掘等項目。

「申遺文本草案已提前報送世界遺產中心格式審查」，劉洪昌說。

他並提到，北京成功舉辦亞洲文化遺產保護對話會、第44屆世界遺產大會「城市歷史景觀保護與可持續發展」主題邊會，取得系列重要成果，持續擴大了中軸線的國際知名度和影響力。同時，深入開展的中軸線申遺保護宣傳推廣，大型文化音樂競演真人秀節目《最美中軸線》等得到社會廣泛好評。

北京 世界遺產 文物

延伸閱讀

烏克蘭危機華府反應 牽動台海局勢

冬奧／美聯社分析：冬奧為何會辦在北京？

香港向北京提出5點請求 現階段沒有封城計畫

北京冬奧村最受歡迎的中國美食是烤鴨 午餐可吃掉80隻

相關新聞

被罰13.41億人民幣 薇婭傳今年3月復出團隊昨日開播

淘寶「直播帶貨一姐」薇婭去年底涉偷稅漏稅被查處後銷聲匿跡，有消息指她或於今年3月復出，薇婭的前直播團隊也於12日通過新淘...

傳大陸恢復出國旅遊因私護照辦理 移民管理局：不實

大陸國家移民管理局12日表示，網傳北京等地恢復了出國旅遊等因私護照辦理和換發，為不實消息，強調境外疫情形勢依然嚴峻，倡導...

上海82歲阿婆賣街邊小吃替兒還債今病逝 夢想「還完錢去北京玩」

在上海擺攤賣傳統點心「油墩子」的82歲阿婆，因為幫兒子還80多萬元人民幣（下同）的故事而廣為人知。為了還清債務，阿婆從72歲擺攤到82歲，「-2°C到38°C都沒有休息過」，日前因病去世。阿婆的丈夫透露，目前債務已「基本還清」，原本兩人已開始規劃養老，「現在沒機會了」。

模仿熱播劇「開端」？瀋陽公車爆炸1死42傷

12日傍晚5時55分，瀋陽一輛公交車在行駛中發生爆炸，目前已致1人死亡，42人受傷。附近一輛車的行車記錄儀拍下爆炸瞬間，...

「2022．02．22」愛不完 新人搶領證預約秒額滿

2022年2月22日，也是農曆壬寅年正月22，被網友譽為史上最「二」的日子，因「二」諧音「愛」，這一天也被稱為最有「愛」...

女嬰被拐30年認親 母淚繫紅花 她喊：現在感覺很糖

離家時，她是不滿一歲的嬰兒；歸來時，已是31歲的新婚妻子。在已毫無印象的故鄉，迎接她的是顫顫巍巍的老母親，和一串喜慶的鞭炮。母女倆含淚抱在一起，這一刻，她們等了30年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。