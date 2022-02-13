北京市：「北京中軸線」申遺草案已提交審查

離家時，她是不滿一歲的嬰兒；歸來時，已是31歲的新婚妻子。在已毫無印象的故鄉，迎接她的是顫顫巍巍的老母親，和一串喜慶的鞭炮。母女倆含淚抱在一起，這一刻，她們等了30年。

2022-02-13 15:21