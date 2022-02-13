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北京市：「北京中軸線」申遺草案已提交審查
北京是世界著名古都，北京市文物局指出，「北京中軸線」申遺文本草案已提前報送世界遺產中心格式審查。
據澎湃新聞，今天上午，2022北京新聞中心在北京國際飯店舉行北京歷史文化保護專場記者會，北京市文物局二級巡視員、新聞發言人劉洪昌就北京中軸線申遺情況指出，申遺實現新突破。
他表示，目前，北京高標準推進《中軸線申遺保護三年行動計畫》，全力助推48項任務不斷取得進展，已完成鐘鼓樓周邊申請式退租、地外大街環境整治、太廟核心區非文物建築拆除、正陽橋鎮水獸發掘等項目。
「申遺文本草案已提前報送世界遺產中心格式審查」，劉洪昌說。
他並提到，北京成功舉辦亞洲文化遺產保護對話會、第44屆世界遺產大會「城市歷史景觀保護與可持續發展」主題邊會，取得系列重要成果，持續擴大了中軸線的國際知名度和影響力。同時，深入開展的中軸線申遺保護宣傳推廣，大型文化音樂競演真人秀節目《最美中軸線》等得到社會廣泛好評。
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