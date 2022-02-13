陸今年大學畢業生估1076萬人 陸媒聚焦青年就業問題

大陸今年大學畢業生規模預計1076萬人，規模和增量均創歷史新高，陸媒聚焦青年就業問題。

據大陸經濟日報，除了畢業生規模，疫情對就業的影響仍在持續。部分行業和企業生產經營還未恢復到疫情前水平。就業市場用人需求還存在不確定性，部分中小企業擴大吸納就業的能力下降，散發疫情對校園招聘活動產生不利影響。就業的結構性矛盾尚未得到根本緩解，「就業難」與「招人難」並存的現象仍然存在。

報導引述中共中央經濟工作會議強調，解決好大學畢業生等青年就業問題，抓好重點群體就業，落實落細穩就業舉措。

報導說，企業是大學畢業生就業的主要管道，中小微企業是大學畢業生就業的主陣地。北京大學日前發布的調查數據顯示，2021年，在已確定工作單位的畢業生中有73.8%的人去了企業，民營企業佔比最大，吸納了35.2%的畢業生，國有企業排在第二位，為25.0%，三資企業佔比為6.6%。

大陸人力資源和社會保障部近日發布的《高校畢業生就業創業政策服務指南》提出，小微企業（含社會組織）招用離校2年內的未就業畢業生，可申請享受社會保險補貼；企業招用登記失業半年以上的大學畢業生，可予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和企業所得稅優惠；小微企業當年新招用大學畢業生等符合條件人員人數達到一定比例的，可申請最高不超過人民幣300萬元的創業擔保貸款，由財政給予貼息。

同時，近幾年各地在穩就業方面出台了很多積極政策。對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授李長安認為，應當注重地方政府在實施就業優先政策方面的積極作用，要把政策宣傳到位，吸引更多的大學生到地方去工作、到基層去工作。

報導並提到，隨著大學畢業生突破千萬人大關，青年就業群體的就業觀念變化也值得關注。很多大學生寧願從事起薪人民幣3000元到4000元的行政、文秘類工作，也不願考慮到薪資更高的生產車間。

「應當盡快幫助他們在進入職場之前就形成平等的崗位觀念。」智聯招聘執行副總裁李強表示，大學畢業生需調整好自身預期，努力把基層一線的工作變成屬於自己的藍海。

此外，企業在選聘畢業生時，也應當探索適應新的用人思維模式。李強說，企業除了有規則還應當有情感有價值觀，使雙方的情感和文化產生共鳴，以新的工作模式讓青年人認可企業， 願意為企業發展貢獻力量。