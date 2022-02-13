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批幹部「躺平」 大陸女官員狂做60頁PPT細數問題

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸掀起「躺平」風潮。圖／美聯社
大陸掀起「躺平」風潮。圖／美聯社

陸媒報導，中共安徽黃山市委書記凌雲在會議中使用60張PPT，點評幹部作風表現，批評一些人「守攤子、混日子、等轉崗、等退休」，甘於「躺平」。

據瀟湘晨報，黃山市2月10日召開全市改進工作作風為民辦實事為企優環境大會，凌雲製作了60頁PPT，通過數據對比、圖表分析，對黃山幹部隊伍能力作風進行剖析，措辭凌厲，直指某些幹部標杆不高、擔當不夠、服務不優、效率不快、工作不實、狀態不佳。

她指出，一些幹部思想不夠解放，小富即安、小進即滿，甚至甘於「躺平」，有的幹部「不溫不火、不緊不慢，企業和群眾心急如焚，他卻慢慢悠悠」，有的「官氣太重、暮氣沉沉，守攤子、混日子，等文件政策、等組織安排，甚至等轉崗、等退休」。

黃山市委宣傳部回應表示，凌雲開會使用PPT輔助演講並非首次。當地這一年的重要工作是招才引智、招商引資。改進幹部工作作風建設是全省自上而下的，希望能以此為企服務，為民辦實事。

聯合早報指出，凌雲長期在安徽工作，2016年10月當選合肥市市長，去年4月調任中共黃山市委書記，成為安徽省目前唯一的女市委書記。

中共

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