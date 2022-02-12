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台灣花蓮以東規模5.7地震 香港天文台：有市民感到數秒震動
台灣花蓮以東海域今晨零時43分發生規模5.7地震，香港天文台接獲數名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。
台灣交通部中央氣象局資料顯示，地震震央位於北緯24.01度，東經122.31度，即在花蓮縣政府東方70.3公里，位於台灣東部海域。震源深度22.8公里，宜蘭縣和花蓮縣最大震度3級。
香港天文台亦表示，今日上午12時43分台灣發生一次規模5.7地震，震中位於北緯24.0度，東經122.5度附近，即花蓮之東約91公里。
天文台接獲數名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II(二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。
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文章授權轉載自《香港01》
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