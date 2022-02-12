台灣花蓮以東規模5.7地震 香港天文台：有市民感到數秒震動

在上海擺攤賣傳統點心「油墩子」的82歲阿婆，因為幫兒子還80多萬元人民幣（下同）的故事而廣為人知。為了還清債務，阿婆從72歲擺攤到82歲，「-2°C到38°C都沒有休息過」，日前因病去世。阿婆的丈夫透露，目前債務已「基本還清」，原本兩人已開始規劃養老，「現在沒機會了」。

2022-02-13 17:34