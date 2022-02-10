阿里巴巴推虛擬偶像「冬冬」 為北京冬奧運商品帶貨

阿里巴巴為宣傳2022年北京冬季奧運會推出虛擬偶像「冬冬」，是由阿里先進技術研究部門達摩院創造出來的人物，設定是充滿激情、出生於北京的22歲女性，熱愛冬季運動。

自2月初以來，她就出現在阿里巴巴淘寶直播的晚間直播節目中。

觀眾可以在她長達數小時的直播中，看到她分享各種奧運花絮，為各種奧運商品帶貨，並且還會跳舞。

阿里巴巴智能客服與智慧數字人業務負責人李小龍表示，期望運用雲端技術推動冬季奧運會數位升級，以創新的方式為奧運迷提供與雲端、電商平台服務相關的冬季奧運體驗，這是推出「冬冬」的初心，希望這個以雲端技術驅動的數字人冬奧宣推官，能夠與年輕的數位原生代進行有趣自然的互動。

路透報導，過去幾年，虛擬偶像在大陸大受歡迎，諮詢公司艾媒（iiMedia）估計，大陸虛擬偶像市場的估值在2021年達到人民幣62.2億元 (9.78億美元)。

最著名的虛擬偶像莫過於流行歌手洛天依，在微博上有超過500萬名粉絲。

洛天依是上海禾念信息科技創造出來的虛擬歌手，在冬奧會前推出了一首原創奧運應援曲。