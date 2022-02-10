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「五女相親百男」非特例 陸紅娘：有男性連續相親5年還沒有成

香港01 / 撰文／陳進安
內地不少地方出現適婚男女比例失衡現象，日前，江蘇徐州邳城河有相親大會上更出現「五女相百男」的奇觀。圖／香港01
內地不少地方出現適婚男女比例失衡現象，日前，江蘇徐州邳城河有相親大會上更出現「五女相百男」的奇觀。圖／香港01

內地不少地方出現適婚男女比例失衡現象，日前，江蘇徐州邳城河有相親大會上更出現「五女相百男」的奇觀。據悉，春節出現相關情況並非特例，多地多位紅娘近日便透露，農村女性回到家一天相親幾場是常事，而許多男性相親不成的原因，部份原因是相互的要求太高，有男性還連續相親5年都沒有成功。

擁有逾4000名粉絲、在短片平台自稱「農村紅娘」的博主「永哥婚姻介紹所」，常常分享農村真實的相親過程。來自河南商丘柘城的他周二（8日）介紹，現在農村適婚男女比例失衡，就他掌握，相親男女比例為5:2。春節期間，經他牽線出來相親的女性都比較少，其中一人最多一天要見十多二十個異性，方式如同面試，若覺得還行，就留聯繫方式私下細聊。

他表示，當地的彩禮平均約10萬元（人民幣．下同），惟得益於讀書就業的關係，部份女性在經濟上越來越獨立，要求也越來越高，一些大學階段就找到了另一半，剩下的很多都不樂意找家鄉的男性，造成當地相親市場女性空缺巨大，有男性甚至連續相親5年都未果。

同樣為紅娘的網民「窮人有情業餘紅娘」介紹到，在安徽蚌埠農村，相親男女比例為5:1，在春節期間，一名女性平均一天可與10名男性相親，相反一些男性10天都等不到1個女性，即便降低要求，甚至僅僅要求女方健全普通就好，離異帶小孩的也行，可成功的例子仍然很少。

來自重慶奉節縣的紅娘黃女士亦透露，據其公司統計，目前相親男女比例大約為4:1。她認為，許多男性之所以相親不成，有些的確是自身條件欠佳，但也有些是對女方的要求過高，如自己只是普通工人、廚師，學歷僅高中或以下，卻要求女方學歷大專甚至本科以上，工作則偏好老師或者公務員。一些女性同樣要求也比較高，如自己外貌普通，工作一般，卻要求男方有車有房，月入兩萬元。

另一博主「渝西紅娘」也表示，川渝地區的女性普遍獨立自主，在相親中要求高，可讓她覺得稀奇的是，一些五六十歲的男性也往往要求女方二三十歲，，把條件提得過高，導致雖然他們經濟條件很好，但仍礙於年齡而相親失敗。

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文章授權轉載自《香港01》

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