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南京老房子因一樓住戶反對遲遲沒裝電梯 住戶嘆：錢都繳三年了

香港01 / 撰文／蔡苡柔
南京老房子因一樓住戶反對遲遲沒裝電梯。圖/香港01
南京老房子因一樓住戶反對遲遲沒裝電梯。圖/香港01

據了解，這樣的老屋加裝電梯引發的糾紛並非孤例。老舊住宅加裝電梯時常因高低層住戶意見不合而引發紛爭。

日前，有南京網民在《人民網》向南京市委書記留言稱，自己是秦淮區豐富路116號居民，申請安裝電梯已近三年，但因受到一樓住戶「多次無理阻撓，甚至襲擊施工人員」使電梯遲遲不能正常動工」，他指出，一樓住戶更野蠻拆除了安裝電梯需要的電表。

該網民指出，業主通過多種渠道多次要求街道及相關部門給予協助，但街道無法無力處理此事，都是「不了了之」，或者要求業主自己協商處理。目前要求安裝電梯的業主和一樓反對的無法達成協議，安裝費用已經交付3年多了，電梯安裝公司也表示無法退費。

2月8日，南京秦淮區朝天宮街道則回覆，樓下居民認為增設電梯，嚴重影響採光、通風和通行，因此他們社區建議樓上居民給予樓下居民「適當經濟補償」，但樓上居民認為，有關法規沒有明確對樓下利益受損業主的補償金額，拒絕商談補償。目前樓上業主已向法院提起訴訟，社區、街道擬繼續對該項目進行協調。

據了解，根據《南京市既有住宅增設電梯實施辦法（修訂稿）》，對於住宅加裝電梯，提倡業主以「民主促民生」的方式通過協商方式解決增設電梯中的矛盾，推進增梯工作。不過這樣的案例其實屢見不鮮。

「十四五」規劃期間，內地基本完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊社區改造，2019年以來，中央財政一共下達了補助資金超過2,450億元（人民幣，下同）。老舊社區改造非由住戶自費，也能夠享受資金補助，特別是老舊社區加裝電梯，一般來說原本40萬元的開銷，經過補貼後能夠節省近一半的支出。

但在加裝電梯的具體落實上，常因高低層住戶之間的意見不合產生問題。曾有業主分享，過去有棟老舊大樓，規劃加裝電梯，卻遭到了1樓、2樓住戶以「採光、通風和不想花錢」為由反對，反之6樓住戶則大力贊成。

後來該棟大樓根據不同樓層受益程度進行出資分配，得出1樓與2樓不出錢，3樓出資25%、4樓出資30%、5樓出資35%、6樓出資40%，超出30%的部分用於1樓與2樓住戶的補償的方案，結果變成6樓反對，最終方案再次被擱置。

不過最後因該棟大樓所在城市發布新規，允許使用公積金加裝電梯，新規發布後，住戶都同意了加裝電梯的方案，最終順利加裝了電梯。內媒指出，據不完全統計，截至目前德州、上海、鄭州、南充、蘇州、廣州、黃岡等多個城市發布了相關新規，允許提取公積金用於加裝電梯，部分城市對於新規也在完善，不斷放寬領取條件。

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文章授權轉載自《香港01》

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