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孫子惡作劇！偷拿膠椅害爺摔跤 母卻稱：不懂事不怪他

香港01 / 撰文／朱利安
4歲孫兒偷偷將爺爺的膠椅拿走，結果讓爺爺摔倒。圖/取自香港01
4歲孫兒偷偷將爺爺的膠椅拿走，結果讓爺爺摔倒。圖/取自香港01

小朋友貪玩、個性「百厭」，但其行為絕不應導致其他人受傷。大陸遼寧省有一家人日前在家中吃飯，其間4歲孫兒偷偷將爺爺的膠椅拿走，結果讓爺爺摔倒，片段引來網民熱議，紛紛指「開玩笑要限度，這麼大年紀摔一下很危險」，又指身邊的家人看到椅子被移走卻沒有提醒，欠危機意識。

據網上影片顯示，事發上周四（3日）下午3時許，6人圍坐在飯桌吃飯，本來坐在膠凳的爺爺站起來夾菜，此時1名男孩突然搬走其椅子，在爺爺身旁的家人其後看到椅子不翼而飛，並望向男孩的方向。不久，不知情的爺爺坐下，卻摔得四腳朝天。

片段引發網民討論，不少人笑言「小時候也幹過這事，被我爸踢了一腳」、「奶奶：我看到了，但我不說」，但也有部份網民批評該家人教子無方，「怎麼還站起來夾菜？」、「怎麼爺爺坐塑料凳？」、「為什麽兒女看見了不及時制止，這種看似玩笑的玩笑千萬開不得，老人那麽大的年紀了，如果有個閃失，後悔一輩子」。

片中的王姓女子事後回應傳媒指，事發時一家人正在吃團年飯，爺爺因近視而站起身夾菜，搬凳小朋友為她的兒子，搬走爺爺的膠凳是為了墊腳，以拿取放在櫃子高層的糖果。王女士說，「兒子今年4歲，不懂事並不會怪他」，事後她已訓斥兒子，又指爺爺58歲，摔倒後自行站起來，身體沒有大礙。

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文章授權轉載自《香港01》

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