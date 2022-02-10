扶持IC設計 北京祭出最高8,600萬元獎勵

北京市經濟和信息化局、北京市財政局日前發布「2022年北京市高精尖產業發展資金實施指南」（簡稱「指南」），除聚焦「高精尖」產業外，還對積體電路（IC）設計首輪流片（試生產）祭出最高人民幣2,000萬元（約新台幣8,600萬元）獎勵。

「指南」提到，2022年北京高精尖資金重點支持方向，包括支持高精尖產業高端智慧綠色發展、著力保持高精尖產業平穩發展。

在支持高精尖產業高端智慧綠色發展方面，北京將重點支持提高產業創新能力、推動高精尖項目投資落地和提升產業智慧綠色發展水準3個方面，共九個方向。

其中，在提高產業創新能力，「方向一」為積體電路設計產品首輪流片（試生產）獎勵。

支持積體電路設計企業開展多項目晶圓（MPW）或工程產品首輪流片，對符合條件的企業按照流片費用一定比例予以獎勵。

只要是在北京從事積體電路設計業務的法人企業，於2021年10月1日至2022年6月30日內開展多專案晶圓（MPW）或工程產品首輪流片，且產品流片合約已執行完畢，並承諾在京開展該產品產業化工作。

支持方式和標準分為三種：第一是對開展多項目晶圓（MPW）首輪流片的企業，按照產品流片費用的50%予以獎勵，單個企業年度獎勵額最高不超過人民幣300萬元；

第二，對開展工程產品首輪流片的企業，按產品流片費用的30%予以獎勵，單個企業年度獎勵額最高不超過人民幣1,000萬元；

第三，對在京代工的工程產品首輪流片的企業，按產品流片費用的50%予以獎勵，單個企業年度獎勵額最高不超過人民幣2,000萬元。