杭州亞運57個場館 3月將全竣工

杭州亞組委9日披露，杭州2022年亞運會57個比賽場館中50個場館已工程竣工，剩餘場館預計在3月底前全部竣工，4月底前完成賽事功能驗收。

中新社報導，杭州亞運會將於今年9月10日至25日舉辦，屆時亞洲45個國家（地區）和部分大洋洲國家（地區）到杭州參賽，預計參賽運動員10000人，技術官員4900人，媒體記者近6000人、主播機構及持權轉播商近6000人。

為辦好賽事，浙江在全省範圍內確定比賽場館及設施62個，其中包括57個比賽場館、1個亞運村、4個亞運分村。其中杭州市域內場館設施45個，杭州以外辦賽城市場館設施17個。此外，明確訓練場館31個。杭州亞運會比賽及訓練場館建設總投資101.9億元（人民幣，下同），其中在杭場館投資71.6億元，杭州以外場館投資30.3億元。

截至目前，57個比賽場館累計完成投資率98%，50個場館已工程竣工，剩餘7個場館預計在3月底前全部竣工，4月底前完成賽事功能驗收。

在訓練場館設施建設方面，31個訓練場館目前完成投資率91.3%，已有11個竣工。5月底前31個訓練場館將竣工驗收。

目前，杭州亞運會已確定組建競賽場館（群）運行團隊41個、非競賽場館運行團隊35個、獨立訓練場館運行團隊20個。競賽場館和訓練場館先期團隊已全部成立。