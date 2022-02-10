為愛進京 兩岸夫妻胡同度好日

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

來自台灣新北市的林宇陽和西安姑娘王曼已結婚6年，兩年前搬進北京胡同。林宇陽說，生活在胡同，他和北京傳統建築的距離更近了。

「我是為愛進京。」王曼打趣道。這位31歲的西安姑娘，喜歡周末和丈夫在衚同探尋新奇的小店、品嘗咖啡、參觀美術館。夏天騎著自行車在衚同中穿行，讓她瞬間回憶起童年。

新華社報導，2016年相識於台灣，他們的相遇「像是偶像劇的橋段」—在旅途偶遇、廈門相戀、西安婚禮、北京定居。「結婚是一個勇敢的決定，除了空間距離，也要克服性格和文化上的差異。」王曼說。

「西安話和閩南語是兩種方言，我們常常要為兩方家庭互做翻譯。」王曼說，南北方的文化差異時常產生摩擦，但由於「三觀」一致，這些摩擦反而成為認識彼此的切口，久而久之感情更穩定了。

64歲的黎硯平是這間衚同小院兒的房東，被王曼和林宇陽稱為「黎叔」。2015年翻修了房子以來，黎叔先後迎來20多位海內外租客。「每天和院裏的年輕人打交道，有時候互相分享水果和零食，生活很有趣。」黎叔說。

婚後，王曼和林宇陽兩家人建立了微信群。雖然因疫情不能常回家，但兩岸家庭之間的聯繫和交流一直熱絡。「我告訴在台灣的家人，自己接種了疫苗，出門也很方便，他們可以放心。」林宇陽說，大陸的疫情防控讓他「很有安全感」。今年春節，兩人回到西安與家人團聚。

北京 疫情

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