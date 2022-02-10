冬奧吉祥物 德化陶瓷手工製成

在「世界陶瓷之都」福建德化，特許生產北京冬奧會吉祥物的陶瓷企業正加足馬力生產，每一件陶瓷版「冰墩墩」「雪容融」，都由德化陶瓷師傅純手工製作而成。

中新社報導，德化一家陶瓷企業的負責人鄭鵬飛說，「大年初六就召集在德化過年的工人回來開工生產，現在已有200多名工人上崗，大家加班加點、全力生產。依然不能滿足需求。」

陶瓷版「冰墩墩」「雪容融」的製作並不容易。鄭鵬飛說，自2019年吉祥物樣稿一確定，就根據樣稿進行設計，光打樣就來來回回數十次，確保質量和外觀能符合原稿設計。

實際上，受物理作用限制，陶瓷生產在成型階段存在諸多不確定性，如「雪容融」的頭、「冰墩墩」的腳容易開裂甚至斷裂，臉上的花紙也不容易貼合等。鄭鵬飛說，經過長達幾個月時間的反覆溝通和試驗，樣品才通過了北京奧組委審核，得以進入規範生產。

陶瓷版「冰墩墩」「雪容融」都是手工製作，需經過雕塑、打磨、製坯、燒製、上色、貼花點綴、噴油定色、晾乾等數十道工序。

德化陶瓷以「白」見長，瓷雕技藝享譽天下。早在宋元時期，德化陶瓷就是「海上絲綢之路」的重要出口商品，與絲綢、茶葉並譽於世界。

而今，作為中國大陸最大的西洋瓷工藝品生產和出口基地，德化始終沿用傳統的製瓷技藝，全縣70%的陶瓷產品遠銷世界190多個國家及地區。2021年，德化陶瓷產值突破450億元人民幣。