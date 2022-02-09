快訊

民進黨稱民眾支持開放福食 國民黨：自嗨民調 隻字不提「核食」

獨／財部長蘇建榮密集「走春」九行庫 公股釀人事大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節返鄉各地遇風雪！新疆12車32人被困 西藏警察刨雪救出5人

香港01 / 蔡苡柔
西藏林芝墨脫縣一台車遇雪崩，5人受困車內。圖截自微博
西藏林芝墨脫縣一台車遇雪崩，5人受困車內。圖截自微博

春節假期結束，由於正值冬季，許多地方有風雪。綜合陸媒報導指出，春節期間和春節返鄉途中，有不少旅客因為遇到風雪而被困，靠民警或消防人員的幫助才得以脫困。其中西藏民警在寒冷的天氣下「刨雪」救出受困民眾，短片在大陸引發討論，稱讚民警不畏寒冷，登上微博熱搜。

2月5日，西藏林芝墨脫縣一台車遇雪崩，5人在車內，車輛被積雪掩埋情況危急。墨脫縣公安局指揮中心接獲報警後展開救援，有民警跪地直接用雙手清除積雪，經過兩個多小時奮戰，被困的五名群眾被成功救出。

西藏民警在寒冷的天氣下徒手「刨雪」救出受困民眾。圖截自微博
西藏民警在寒冷的天氣下徒手「刨雪」救出受困民眾。圖截自微博

2月6日，新疆塔城裕民縣也發生12車32人被困的情況，消防救援大隊在處理完火災後，路上遇到因「風吹雪」而被困住的返程車隊。事發當時路段風力達到9至10級，消防救援人員與當地交警和公路管理局共同配合，展開積雪清理和營救工作，歷經多部門一小時通力合作，被困車隊成功得到救助，道路也恢復暢通。

《新華社》2月6日指出，新一輪大範圍雨雪天氣來襲。雨雪天氣與春節返程高峰疊加，更容易造成交通擁擠。與春運返鄉不同，春運返程的車輛更加集中，為應對春運，除需安排民警在服務區入口值守、指揮，還在重要路段設置事故應急快處點。

湖北高速民警任曉明身著「熒光綠」在春節返程的路上值勤，不斷提醒著過往的車輛注意行駛安全。他指出，連日來，湖北鄂西山區遭遇雨雪天氣，剛護送完春運返鄉人的湖北高速民警，又投入到護航春運返程路的任務中。「鄂西高速橋樑隧道比較多、坡多彎急，遇上雨雪天氣，我們更要繃緊神經，加強值守。」任曉明說。

延伸閱讀：

B站審核員過年值班後腦出血猝死　公司：將擴招1000人降工作壓力

北京冬奧｜谷愛凌奪金後感謝中美兩國　「體育不需和國籍掛關係」

文章授權轉載自《香港01》

春節返鄉 風雪

延伸閱讀

台東近年春節爆竹意外釀2死1傷 消防局籲勿亂買煙火

不顧風雪警告 西藏轉山2死3傷 倖存者愧疚：我不是領隊

花蓮春節酒駕35件 警嚴加取締阻車禍傷亡

台東春節9天連假超速取締出爐　「南迴殺手」再奪冠！

相關新聞

春節返鄉各地遇風雪！新疆12車32人被困 西藏警察刨雪救出5人

春節假期結束，由於正值冬季，許多地方有風雪。綜合陸媒報導指出，春節期間和春節返鄉途中，有不少旅客因為遇到風雪而被困，靠民警或消防人員的幫助才得以脫困。其中西藏民警在寒冷的天氣下「刨雪」救出受困民眾，短片在大陸引發討論，稱讚民警不畏寒冷，登上微博熱搜。

不顧風雪警告 西藏轉山2死3傷 倖存者愧疚：我不是領隊

春節期間，來自湖北、福建、雲南等地的唐某等5人相約前往海拔超過4500米的西藏岡仁波齊轉山徒步旅遊時，不顧氣象部門的風雪...

1片葉子要鉤200針 冬奧頒獎花束 翻轉18歲女孩命運

2022年北京冬季奧運頒給得獎選手的除了獎牌，還有「絨」耀之花，這些花束中的綠葉，全是四川「蘇母藝術工坊」的學員親手製作...

寄錯貨以為顧客侵占不還 天貓網店客服幫訂「清明花圈」報復

內地有網民近日爆料稱，時裝品牌「initial」在購物網站「天貓」的網店客服，春節期間竟給她買了一個花圈，令她又氣又怕。對此，「initial」所屬的上海依迪索時裝有限公司周一（7日）晚致歉稱，第一時間停職涉事員工，將做開除處理。

「好評如潮」假象推手 陸媒揭「網路水軍」黑幕

不論是商品、藝人形象常透過刷好評增加人氣，這些工作依賴網路水軍，到底網路「水軍」如何運作？陸媒《法治日報》9日刊出報導，...

江西一家60口拍全家福「照片擠滿人」 拜年要排班

日前，中國大陸有媒體舉辦活動，邀請網民曬出全家福，講述家族故事。結果一張60幾人的全家福爆紅，據了解，投稿的人是江西九江的小學教師姜買華，她提到春節期間，是家族最忙碌的時候，他們會在初一一起拜宗譜，初二開始商量到哪一個人的家裡拜年，家家輪流，「每年都樂此不疲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。