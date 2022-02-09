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寄錯貨以為顧客侵占不還 天貓網店客服幫訂「清明花圈」報復

香港01 / 撰文： 姜庚宇
網民爆料稱，網店客服給她買了花圈。小紅書截圖
網民爆料稱，網店客服給她買了花圈。小紅書截圖

內地有網民近日爆料稱，時裝品牌「initial」在購物網站「天貓」的網店客服，春節期間竟給她買了一個花圈，令她又氣又怕。對此，「initial」所屬的上海依迪索時裝有限公司周一（7日）晚致歉稱，第一時間停職涉事員工，將做開除處理。

2月6日，社交平台「小紅書」有用戶發文稱，她近日接到一自稱天貓網店的客服電話稱，多給她寄了一件衣服，當時她以為對方是騙子，掛斷了電話，也沒有回對方的短訊。結果當晚逛淘寶時，無意發現有人給她下單了一個花圈。

該用戶發布的截圖顯示，她的帳戶收件一欄中有一件「他人買給你的清明節花圈」。

該用戶發布的與上述客服的短訊截圖顯示，該客服一開始稱，他們是initial天貓官方旗艦店，因疏忽弄錯了地址，給她多寄了一件外套，希望她幫忙寄回來。該用戶後來回覆了短信，表示沒有收到相關包裹。該客服稱，此前以為她不打算歸還衣服，所以下了花圈的訂單，早上收到短訊後已經將花圈退貨。

「initial」所屬公司上海依迪索時裝有限公司在小紅書發布《道歉信》稱，對於近日該企業一員工對消費者不當行為的事件，他們高度重視，立即成立專項小組展開調查，並發現其在處理售後問題上確實存在處理不當，對於此事給顧客在新春期間帶來的極大困擾深表歉意，並積極與顧客溝通，協商解決方案。

《道歉信》稱，他們已經第一時間將涉事的員工停職，將做開除處理，「這雖是員工的行為，但品牌也有責任。我們會深刻反思，引以為戒，認真審視內部管理問題。目前我們已召集相關部門積極制定管理改善方案，加強內部管控，增強員工素質培訓，提升客戶服務能力。」

網民爆料稱，網店客服給她買了花圈。小紅書截圖
網民爆料稱，網店客服給她買了花圈。小紅書截圖

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文章授權轉載自《香港01》

北京冬奧 天貓 上海 小紅書

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