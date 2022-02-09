「好評如潮」假象推手 陸媒揭「網路水軍」黑幕

不論是商品、藝人形象常透過刷好評增加人氣，這些工作依賴網路水軍，到底網路「水軍」如何運作？陸媒《法治日報》9日刊出報導，透過臥底水軍的形式揭露該行業的神秘面紗，水軍以複製設定好的文案操作，評論越真報酬越高，報導提醒民眾，所謂「一致好評」可能是刷出來的，而水軍行為有可能觸及違法行為。

今年1月14日，大陸公安部召開記者會介紹，網路水軍由最初的簡單發帖「灌水」，逐步發展演變為實施有償刪帖、虛假刷評、造謠引流、假冒新聞媒體敲詐勒索等違法犯罪行為。總計去年公安機關共偵辦相關案件200餘起，抓獲犯罪嫌疑人2000餘名，依法關停網路水軍帳號620萬餘個、網站1200餘個，解散網路群組17萬個。

報導指出，水軍利用社群平台如「QQ群」發送任務，業務來源廣泛，有小明星為了成名雇用水軍漲人氣，也有影劇作品為了增加流量而雇用水軍評論。簡言之，水軍的「工作範圍」從商品好評、影視控評、短片熱度、假粉絲等，凡是需要網路用戶參與的領域，幾乎都有他們的身影。目的在於製造龐大輿論引導網民，從而達到雇主想要的效果。

也因此，許多好評如潮的產品或作品，常常會讓消費者或觀眾覺得言過其實的原因也正是這群水軍造成的現象。

但水軍行為可能觸及犯法，北京外國語大學法學院教授姚金菊指出，網路水軍一般指受雇於公關公司或網路組織，由公關公司或組織支配，出於炒作或詆毀等目的，為他人發帖回帖造勢的群體。水軍通過發帖進行炒作詆毀其他市場經營主體進行非法牟利，是違法犯罪行為。

北京京鼎律師事務所主任張星水提到，網路水軍行為嚴重擾亂社會主義市場經濟秩序，干擾破壞網路環境。根據有關法律，水軍行為侵害人身權益的，不但要停止侵害、彌補過錯，還要承擔相應的賠償責任。

不過，水軍群體目前仍活躍各大網路平台，姚金菊認為，水軍的規制需要多方面共同努力，社會大眾要增強法律意識、而網路平台要繼續提升對用戶的審理與管理能力，同時各執法單位也要互相配合。