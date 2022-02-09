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江西一家60口拍全家福「照片擠滿人」 拜年要排班

香港01 / 撰文： 蔡苡柔
江西小學老師姜買華曬出的60人全家福引發網絡熱議。長江頭條
江西小學老師姜買華曬出的60人全家福引發網絡熱議。長江頭條

日前，中國大陸有媒體舉辦活動，邀請網民曬出全家福，講述家族故事。結果一張60幾人的全家福爆紅，據了解，投稿的人是江西九江的小學教師姜買華，她提到春節期間，是家族最忙碌的時候，他們會在初一一起拜宗譜，初二開始商量到哪一個人的家裡拜年，家家輪流，「每年都樂此不疲」。

姜買華也提到，家族有很厚的一本家訓，小時候犯錯了就會被懲罰要背家訓，後來為了更好的教育孩子，他們把家訓精煉成「勤奮、樸實、善良、真誠」姜買華透露，爺爺認為「家訓傳得好、家族才興旺。」

2 月1 日起，長江網自媒體平台「長江頭條」推出「曬全家福，贏健康」 活動，吸引許多內地網民投稿，一張拍攝於2018年的60多人的全家福引發討論。

據了解，照片拍攝者姜買華現在在江西省贛州贛縣區韓坊中心小學當老師，他說，拍照前只知道自己家算是個大家族，但當把親人們都組織起來時，沒想到竟有六十多人。他表示，自己的爺爺奶奶生了十個孩子，十兄妹又各自有了孩子、孫子，形成如今六十多口人的大家族。姜買華透露，爺爺奶奶雖然去世了，但是兄弟姐妹們依舊團結一心。

姜買華提到，每逢春節是他們一家最忙碌的時候，「 我們家有個（微信）大群，親人們都在裡面，春節期間，是家裡最忙碌的時候，也是最溫暖人心的時候。我們家的習俗是初一拜宗譜，初二起，每天下午，親戚們就會在群裡商量，次日到誰家去串門。年年如此，樂此不疲。」

他提到，小時候自己喜歡到處去親戚家串門、拿壓歲錢、吃平時吃不到的零食。姜買華表示，親戚之間經濟情況不一樣，但會互相幫助，例如自己家裡小時候條件不好，「只有姑姑們毫不吝嗇地將零食分享給我們」最近一家人也幫助小叔蓋房子。

8字家訓凝聚家人

姜買華提到，家族裡有一本很厚的家訓，目前存放在宗祠裡面，小時候犯錯了，姜買華就被懲罰背家訓。「後來，老人們就把家訓凝煉成了『勤奮』、『朴實』、『善良』、『真誠』。

「 家訓傳得好，家族才興旺。」姜買華的爺爺曾反覆強調這句話，姜買華提到，因為爺爺去世得早，從父輩那裡傳下來關於爺爺的故事，就是一句話。

姜買華的三叔透露，小時候家裡有頭牛，但村裡很多家庭都沒有，姜買華的爺爺就會用自家的牛幫助村民耕田。「老人家心善，又踏實肯幹，將我們十兄弟姐妹拉扯大，現在家族裡還出了十多個大學生，雖然住在村裡，生活也跟芝麻開花似的，日子越過越紅火了。」

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文章授權轉載自《香港01》

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