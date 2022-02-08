為中國冬奧奪金 「雪上公主」難繞開政治？

（德國之聲中文網）騰空，翻轉、向左轉體偏軸1620，穩穩落地--在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽中，18歲的谷愛凌用一個自己從未挑戰過的超高難動作優美穩健地完成了第三跳，從而反超對手，在高手雲集的比賽中斬獲金牌，為中國體育代表團贏得本屆冬奧的第三金。

中國媒體沸騰了，社交網絡沸騰了。谷愛凌在接受央視采訪時說："今天是我人生最高興的一天，最高興的一秒。我在最後一跳做了一個從來沒有挑戰過的動作，歷史上沒有女孩兒挑戰過的一個動作。"新華網在顯著位置以"谷愛凌奪冠 還有誰不喜歡這個熱愛滑雪的'天才少女 '"為題發布視頻慶賀，谷愛凌個人的傳奇故事也在短時間內刷爆了國人的朋友圈：2003年出生於美國舊金山，母親畢業於北京大學，是華爾街精英，父親是美國人，曾是哈佛大學的高材生；3歲開始滑雪；9歲成為全美少年組滑雪的冠軍；11歲奪得全美13歲以下坡道障礙賽冠軍；14歲時獲得了9個全美冠軍，2019年官宣加入中國國家隊，2020年在洛桑冬青奧會為中國隊摘得兩金一銀；2021年在美國科羅拉多州亞斯本的冬季極限運動會上贏得三枚獎牌。她不僅是堅強勇敢，勇於挑戰自我、挑戰極限的天才型運動員，還是17歲成功考入斯坦福大學的學霸和美麗、陽光的時尚界的寵兒，以及在中國有著超高人氣的20多家商業品牌的代言人。

谷愛凌被中國媒體形容為率真活潑，有著挑戰自我、突破自我的"天生要強"的精神特質。她帶有北京腔的流利的中文也令她透過文化親近性，讓中國網民將她捧在手心。

談國籍、談中國都是敏感話題

不過，在中美政治關系敏感的今天，代表中國隊參賽的谷愛凌到底是哪國人的身份並非不是人們關注的話題。谷愛凌曾說，"當我在美國，我是美國人；當我在中國，我是中國人。"這樣的表述當然非常巧妙。中國不允許持有雙重國籍，美國法律規定未成年人無法選擇放棄美國國籍。如今谷愛凌18歲了，但她從未明確表示過"放棄美國國籍"。

紐約時報中文網2月5日的一篇報道寫道，"谷愛凌拒絕對自己的公民身份置評。中國不允許持有雙重國籍，但沒有官方記錄表明她放棄了自己的美國國籍。"

該報還寫道："她想要取悅中國政府和民眾，同時又要在美國和全世界推銷自己，實現這種追求可能比她在北京雪場上的任何表演動作都更加困難。"

文章說，去年12月，在科羅拉多州銅山站贏下著名的激浪巡回賽的U型場地賽金牌後，谷愛凌同意接受一次簡短采訪。"但當談到中國的話題時，哪怕還沒提到香港、維吾爾人、網球選手彭帥的消失和女子職業網球協會退出中國的決定，她就望向了雅普斯（注：谷愛凌的體育經紀人），後者試圖結束采訪。'我就不答了，'谷愛凌說。'沒有必要制造分歧。我覺得我所做的一切都是為了包容。這一切都是為了讓每個人盡可能感受到與彼此的連結。'"

紐約時報對此評論到，問題在於，她能否一直保持這樣的姿態，代表著兩個關系正在惡化的敵對國家，做一個不發表公共意見的公眾人物。該報還稱，本想采訪谷愛凌的母親，但58歲的谷燕表示，除非《紐約時報》避免涉及中國相關的政治問題，並允許她在報道發表前審閱文章，她才願意談論女兒。紐約時報拒絕了她的條件，因此沒有對她進行正式采訪。

對於谷愛凌到底是中國國籍還是美國國籍，許多中國網民發文，力挺"不需要糾結"她的國籍問題，並批評部分質疑是"惡意重重"。在美國的資深媒體人王劍在接受自由亞洲電台采訪時認為，無論出生美國、代表中國參賽的花滑選手朱易遭到謾罵還是谷愛凌的國籍問題，都反映了中國政府和部分民眾"金牌至上"的態度，即不管是不是雙重國籍，只要能得金牌什麼都行，不得金牌就等著挨罵。

金牌的政治使命

谷愛凌奪得冬奧自由式滑雪女子大跳台冠軍後，中國體育總局冬運中心發出賀信稱贊谷愛凌發揮出色，為中國再添一金，並稱希望自由式滑雪大跳台及坡面障礙技巧隊再接再厲，"為黨和人民爭取更大的光榮，為實現體育強國夢作出更大貢獻"。中共北京市委和市政府也同時發出賀電，贊揚谷愛凌為國家贏得了榮譽，稱此成績將激勵全市人民"奮力譜寫中華民族偉大復興的北京篇章。"

盡管這樣的措辭對中國民眾來說都習以為常，但也顯然讓中國政府一直聲稱的"反對體育政治化、奧運政治化"的表態不攻自破。這些賀信與賀電都沒有提到谷愛凌在美國出生長大、並在美國獲得一流滑雪培訓、長期代表美國隊參加國際比賽的背景。

現實很復雜

"我能在約七米高的U型雪場裡做後空翻，那不是政治，而是在挑戰人類極限，將人類連結起來。"谷愛凌曾這樣說過。她也在微博上用中文寫道，"我希望能夠通過追求極限運動來增進中美兩國人民的交流、了解和友誼。"

願望很美好，現實很復雜。谷愛凌盡管一直對其身份和國籍避而不談，也回避政治問題，不談政治觀點，但隨著對她的關注度沖上雲霄，有關辯論很難消失，她的每一番言論，每一次表態也都會被放在聚光燈下審視。在谷愛凌的推特賬戶下，有人問她為何她可以上Instragramm,但大陸其他中國人卻不行。對此，谷愛凌回答說，"任何人都可以下載vpn免費"。這一說法立即遭到網絡名人方舟子的反駁。他在推特上寫道："說中國互聯網很自由，任何人都可以下載vpn免費翻牆。這不就是當初胡錫進為中國建牆辯護的理由嘛。谷愛凌還以中國社交平台使用者的身份向世界澄清，關於朱易的網絡評論90%以上是正面的。看來上億代言費不是白拿的，已經在做大外宣替中國政府代言了嘛。她明年上斯坦福難道是用中國護照申請簽證？"

方舟子推特中提到的谷愛凌"向世界澄清，關於朱易的網絡評論90%以上是正面的"是指谷愛凌7日在Instagram上的一段表態。代表中國隊參賽的花滑運動員朱易2月6日和7日兩度在比賽中摔倒後，遭到中國網民批評，部分網民甚至對其進行攻擊。在微博上，#朱易摔倒的標簽獲得超過2.3億的瀏覽量，不過，許多攻擊她的相關評論很快遭到刪除。美國媒體Insider2月7日對這件事予以關注並在社交媒體平台Instagram上發布了朱易淚灑北京冬奧會賽場的照片。配圖文字寫道："在冬奧賽場摔倒後，放棄美籍而代表中國參賽的朱易正遭受著來自中國社交媒體用戶的攻擊。"谷愛凌在Instagram對此回應稱，"作為一個真正使用中國社交媒體的人，我想在這裡說，90%以上的評論都是積極的和令人振奮的。這是運動的一部分，每個人都明白這一點。"

谷愛凌的這段回應不僅引起方舟子的注意，中國官媒環球網2月8日在報道谷愛凌奪冠時也拿此做文章，並冠以"原來剛剛奪冠的谷愛凌，昨夜還在懟美媒啊！"的標題。

無論谷愛凌本人希望與否，隨著在冬奧上的成功引來中國和全世界更多的聚焦，這位"雪上公主"可能會正如紐約時報所言，"想要取悅中國政府和民眾，同時又要在美國和全世界推銷自己"的追求"可能比她在北京雪場上的任何表演動作都更加困難"。

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