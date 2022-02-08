國際女子網協：彭帥受訪仍無法消除疑慮

（德國之聲中文網）現年36歲的中國網球名將彭帥在北京冬奧期間與國際奧委會主席巴赫共進晚餐，並且接受法國媒體《團隊報》（L'Équipe）采訪。她在訪談中否認曾指控遭到性侵。但一張外流的現場照片顯示，彭帥在受訪時疑似有中方人員在旁監控。這次的采訪無法讓國際女子網球協會（WTA）消除疑慮。

WTA主席西蒙（Steve Simon）周一在聲明中表示："無論是在采訪中或出席冬奧會，看到彭帥現身總是令人高興的。然而近期的采訪並沒有減輕我們對她11月2日發的帖子的擔憂。"

彭帥去年11月在微博上發帖指控中國前副總理張高麗性侵，但該帖很快遭到刪除，相關內容也從中國互聯網上抹去，彭帥也隨之消失在公眾視野中。

西蒙表示，彭帥敢於做出指控是邁出勇敢的一步。"我們要求相關部門對她的指控進行正式調查，並為WTA提供與彭帥秘密會晤討論她的處境的機會。"

彭帥事件引起國際社會的高度關注。許多運動員、政治家以及人權活動人士對於彭帥的人身安全表達關切。雖然彭帥後來否認提出過性侵指控，但她的發言被懷疑是受到刻意安排。她在接受《團隊報》采訪時表示："我從未說過有人以任何方式性侵我。" 彭帥還重申這是"巨大的誤會"。

但據《團隊報》透露，中國奧林匹克委員會（COC）對這次采訪提出了幾項條件，包括彭帥必須以中文回答，問題必須事先提交，刊登采訪內容時不能加入額外評論。此外，在采訪期間，一名COC的代表全程在場，負責翻譯問題和答案。

（德新社）

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