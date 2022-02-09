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廣東持續冷天氣 山區凍雨
廣東省氣象局8日發布消息稱，由於冷空氣持續影響，該省陰冷天氣維持，廣東北部市縣最低氣溫跌至2℃至5℃，高海拔山區最低氣溫降至零下1℃至1℃，出現凍雨。截至8日11時，全省共有86個寒冷預警信號生效，其中寒冷橙色預警信號達40個。
中新社報導，廣東省韶關市氣象公共服務中心介紹，該市近日一直受高空槽與冷空氣共同影響，局部地區有凍雨和輕微道路結冰，相關部門已及時對結冰道路採取融冰等措施，但民眾出行仍需注意山區道路結冰對交通的不利影響。
廣東省氣象局介紹，1月31日至2月6日，全省平均氣溫9.9℃，較常年同期（13.4℃）偏低3.5℃，這個春節假期是該省近十年最冷的。廣東省氣象局提醒，受冷空氣影響，該省寒冷天氣仍會持續一段時間，高寒山區有冰凍或凍雨，路段冰凍，民眾出行需注意交通安全。
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