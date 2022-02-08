北京冬奧吉祥物「冰墩墩」廠商新接50萬訂單 廠家：為工人買機票提前復工

香港01 / 林芷瑩
晉江恆盛玩具有限公司已火速安排復工生產。圖截自微博＠福建海博TV
晉江恆盛玩具有限公司已火速安排復工生產。圖截自微博＠福建海博TV

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」因造型可愛，人氣火爆，5000個公仔更在上線15分鐘內被搶空。當大家期盼何時能夠「一戶一墩」時，龐大的訂單量亦不斷湧向獲冬奧特許商品生產資格的廠家。

作為冰墩墩生產廠家之一，位於福建的晉江恆盛玩具有限公司已火速安排復工生產。公司總經理連海安昨日（7日）稱，初五起開始為願意提前復工的工人購買機票，回廠恢復生產。

連海安表示，「一墩難求」的情況主要與春節假期有關，生產一個完整的冰墩墩除了特許工廠的復工以外，還需要彩盒廠、矽膠場、紙箱廠、印刷廠等各個環節的配合。目前，工廠新增50萬訂單，整體復工後「冰墩墩」單日最大產量約4000個，「而工人都在放假，趕回來需要一定的時間，缺貨情況會在春節結束陸續復工後緩解」。

與以往常見的純毛絨吉祥物相比，「冰墩墩」的最大特點是由矽膠外殼和毛絨熊貓公仔兩部分組裝而成，整體形象酷似航天員。頭部外殼造型取自冰雪運動頭盔，裝飾彩色光環靈感源自於北京冬奧會的國家速滑館——冰絲帶。

連海安介紹稱，「冰墩墩」的生產難度不同於普通的毛絨產品，生產中最大的難點在於矽膠臉部上冰絲帶的呈現方式，「我們做了30多年玩具，第一次碰到矽膠跟毛絨結合」。

有消費者指拆除「冰墩墩」的矽膠外殼後難以重裝。連海安表示，重裝困難並非質量問題，「冰墩墩」的外殼需要由專業、熟練的工人利用工具組裝，消費者最好不要拆除「冰墩墩」的外殼。

本屆冬奧共有「冰墩墩」和「雪容融」兩大吉祥物，對於前者為何受到更多人關注喜愛，連海安則稱，目前還未統計兩大吉祥物的銷售佔比情況，「雪容融需求也有很多，等殘奧會開幕後，可能需求會提高」。

公開資料顯示，大陸共有三間「冰墩墩」生產廠家，均多次參與國際大型賽事特許商品生產。以晉江恆盛玩具有限公司為例，曾是2004年雅典奧運會、2008年北京奧運會和2012年倫敦奧運會以及亞洲沙灘運動會吉祥物指定供應商之一。

本屆冬奧兩大吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」。圖截自微博＠福建海博TV
本屆冬奧兩大吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」。圖截自微博＠福建海博TV

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文章授權轉載自《香港01》

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