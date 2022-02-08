廣西百色再增29例染疫 官方指疫情正快速上升

中央社 / 台北8日電

中國廣西百色市本土疫情持續升溫，昨天中午12時至今午12時新增27例本土確診病例及2例無症狀感染者。國家衞健委表示，百色疫情正快速上升，國務院聯防聯控機制已派工作組前往控制疫情。

綜合陸媒報導，廣西壯族自治區百色市7日12時至8日中午12時新增27例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例，以及2例無症狀感染者。截至8日12時，百色市本輪疫情累計確診126例。

中國國務院聯防聯控機制下午就春節期間及節後防疫工作舉行記者會。國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，廣東深圳Omicron關聯疫情波及廣東、廣西、湖南3個省區共9市。其中，廣西百色疫情正在處於快速上升階段，這波疫情約80%以上的感染者居住在同一條村，民眾之間聚集多。

賀青華說，由於社區隱匿傳播時間長，民眾活動軌跡多，加上春節期間民眾流動大，發生進一步傳播擴散風險較高，需要加快風險區域核酸篩查的速度，及早發現社區傳染源。

他表示，國務院聯防聯控機制工作組已在第一時間派出工作組赴廣西，推動盡快落實區域核酸篩查、流調溯源、風險人群排查等措施，控制疫情。

從百色波及到廣西南寧和廣東廣州的外溢病例，感染者在被管控前活動軌跡多，存在疫情擴散風險。

賀青華表示，廣東雲浮、惠州、梅州、河源等地的疫情已經得到控制。但深圳管控區6日仍發現2例感染者，顯示疫情仍有傳播擴散的風險。而湖南邵陽出現1例病例，目前整體風險不大，但需要密切關注。

賀青華又表示，正舉行冬奧的北京，以及天津的疫情總體受到控制。（編輯：陳沛冰/邱國強）110208

疫情 廣東

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