廣州禁擅自砍伐古樹 每株最高罰款逾200萬元

去年底因大規模砍樹引發中共中紀委開鍘，造成市政府領導層震盪後，廣州市7日發布《廣州市綠化條例（修訂徵求意見稿）》，擬規定擅自砍伐古樹名木的，最高可處每株人民幣50萬元罰款（約合新台幣218萬元），進一步整治不當行為。

據徵求意見稿，要求廣州市政府建設工程的選址和規劃盡量避免遷移、砍伐樹木，並應編制樹木保護專章，對逾期不改正的處以人民幣5,000元以上，2萬元以下的罰款。

在保護古樹名木上，意見稿擴大保護範圍，也要求遷移古樹名木、被確定為古樹後續資源的樹木的，應當組織專家論證，並向社會公布，聽取公眾意見。在修剪時，也須提出申請，避免影響樹木生長，至於擅自砍伐古樹名木的，最高可處每株人民幣50萬元罰款。

意見稿還對城市綠化加強審批管理規定，並要求對樹木堅持「能不遷移就不遷移」、「能遷移就不砍伐」等原則。

在此之前，廣州市自2020年起，根據「市管重要道路及週邊區域更新改造提升工作實施方案」，進行城市更新，包含七條主要道路計畫移除或砍伐樹木4,300多株，其中榕樹超過3,000株，而榕樹被老廣州人視為傳統和文化象徵。

因此，去年12月3日，中共罕見同時宣布更換廣州市委書記張碩輔及廣州市長溫國輝後，港媒報導就指稱，大批老榕樹被砍伐遷移，引起強烈不滿而被舉報到中共中央，甚至有廣東省退休官員向北京告狀，「最高層」為此下令徹查，另廣州市領導由廣東省政府人馬接手，也有「接管」意味。

隨後，去年12月12日，中共中紀委網站進一步發布問責清單顯示，包括廣州市委副書記在內的10名官員，因「大規模砍樹」被嚴肅問責，其中有5人遭免職。

中紀委通報指稱，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毀了一批大樹老樹，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害了人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，是典型的破壞性「建設」行為，造成了重大負面影響和不可挽回的損失，錯誤嚴重，教訓深刻。