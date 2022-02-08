三亞旅遊 拚回疫前人氣

三亞市官方發布的春節假期旅遊接待數據，三亞旅遊人氣在虎年春節恢復到了疫情前的水平。

中新社報導，三亞市旅文局6日深夜發布的統計數據顯示，2022年春節假期（1月30日—2月5日），有超過60萬人次旅客通過飛機、火車進入三亞。三亞的景區景點、椰級鄉村旅遊點共接待遊客109.77萬人次，同比2021年增長了34.28%，高於疫情暴發前的2019年春節黃金周。據抽樣調查，全市旅遊飯店平均開房率為86.08%，同比提高24.35個百分點。

地處熱帶的三亞是中國大陸知名的旅遊目的地，每年冬春人氣最旺，成千上萬的人在三亞旅遊過春節。受疫情影響，三亞遊客的客群結構、遊玩偏好發生改變。三亞蜈支洲島旅遊區營銷總監黃維東說，散客比重越來越高、線上預定的遊客越來越多、年輕遊客的比重不斷提升。

「春節前就有不少遊客提前開啟了『天涯浪漫』之旅。」今年春節假期，天涯海角遊覽區接待旅客量同比去年增長近六成。景區營銷總監李艶嬌假日期間受訪時說，景區接待遊客大部分是家庭親子客群，卡丁車、鞦千、海邊騎馬等互動體驗型項目受到追捧。

三亞後海是疫情暴發後的「網紅村」，春節假日灣區人山人海，不少遊客在這裡學衝浪。「人家還在過冬天，我們在這裡過夏天。」來自成都的鄭先生體驗衝浪後，臉上還留著彩色防曬泥，「一家三人來三亞主要是體驗各種水上游樂項目，我們年輕人都喜歡互動性強、刺激一點的玩法。」