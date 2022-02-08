三亞旅遊 拚回疫前人氣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
後海村是海南三亞近兩年聲名鵲起的「網紅村」，不少外國人來這裡迎新春。圖為來自巴西的凱撒（右一）在自己的烤肉店為顧客演奏。（中新社）
後海村是海南三亞近兩年聲名鵲起的「網紅村」，不少外國人來這裡迎新春。圖為來自巴西的凱撒（右一）在自己的烤肉店為顧客演奏。（中新社）

三亞市官方發布的春節假期旅遊接待數據，三亞旅遊人氣在虎年春節恢復到了疫情前的水平。

中新社報導，三亞市旅文局6日深夜發布的統計數據顯示，2022年春節假期（1月30日—2月5日），有超過60萬人次旅客通過飛機、火車進入三亞。三亞的景區景點、椰級鄉村旅遊點共接待遊客109.77萬人次，同比2021年增長了34.28%，高於疫情暴發前的2019年春節黃金周。據抽樣調查，全市旅遊飯店平均開房率為86.08%，同比提高24.35個百分點。

地處熱帶的三亞是中國大陸知名的旅遊目的地，每年冬春人氣最旺，成千上萬的人在三亞旅遊過春節。受疫情影響，三亞遊客的客群結構、遊玩偏好發生改變。三亞蜈支洲島旅遊區營銷總監黃維東說，散客比重越來越高、線上預定的遊客越來越多、年輕遊客的比重不斷提升。

「春節前就有不少遊客提前開啟了『天涯浪漫』之旅。」今年春節假期，天涯海角遊覽區接待旅客量同比去年增長近六成。景區營銷總監李艶嬌假日期間受訪時說，景區接待遊客大部分是家庭親子客群，卡丁車、鞦千、海邊騎馬等互動體驗型項目受到追捧。

三亞後海是疫情暴發後的「網紅村」，春節假日灣區人山人海，不少遊客在這裡學衝浪。「人家還在過冬天，我們在這裡過夏天。」來自成都的鄭先生體驗衝浪後，臉上還留著彩色防曬泥，「一家三人來三亞主要是體驗各種水上游樂項目，我們年輕人都喜歡互動性強、刺激一點的玩法。」

春節 疫情

延伸閱讀

拚當億萬富豪！「大樂透」春節加碼連開15天 各期獎號看過來

苗栗單親父春節病逝留3幼子 慈善團體及時伸援手

南警秀春節治安成績 刑案減少取締酒駕增

春節票房比去年更糟！台港被疫情拖累 中國觀眾怨漲價

相關新聞

春節假期發送旅客1.3億人次

大陸交通運輸部7日披露，2022年春節假期7天，大陸鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客1.3億人次，比2021年同期增長...

冬奧相伴 北京年味美好回憶

農曆虎年正月初七，在北京工作的台灣青年蕭家曜結束春節假期，將返崗工作。他表示，今年新春恰逢北京冬奧會，自己度過了一個難忘...

冬奧助攻 冰雪遊熱度爆表

受北京冬奧會影響，虎年春節冰雪旅遊市場相較往年呈現大幅增長。來自同程旅行、驢媽媽、馬蜂窩等中國大陸旅遊企業的大數據顯示，...

三亞旅遊 拚回疫前人氣

三亞市官方發布的春節假期旅遊接待數據，三亞旅遊人氣在虎年春節恢復到了疫情前的水平。

中國足協或重獎大陸女足隊逾千萬元人民幣

中國大陸女足隊6日在亞洲杯決賽逆轉勝南韓隊獲亞洲杯冠軍，成績被拿來跟無緣世界杯的中國大陸男足比較，大陸網民也對女足能否獲...

江蘇8孩事件涉事男拍廣告 官媒發文批評卻被刪

中國徐州農村女子被拴鍊且連生8孩事件餘波盪漾。8孩父親董建民近日連接為商業廣告代言，引起不少中國民眾憤怒，官媒法治日報昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。