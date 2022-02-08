冬奧助攻 冰雪遊熱度爆表

受北京冬奧會影響，虎年春節冰雪旅遊市場相較往年呈現大幅增長。來自同程旅行、驢媽媽、馬蜂窩等中國大陸旅遊企業的大數據顯示，「冬奧效應」帶動冰雪資源豐富的城市全程領跑春節假期的城市熱度榜。

中新社報導，同程旅行大數據顯示，大陸冰雪類景區訂單量較去年春節同期上漲了68%。馬蜂窩的大數據則顯示，「雙奧之城」北京穩居春節假期熱門城市榜首，北京地區的「冰雪」「滑雪」等冬奧相關搜索熱度平均漲幅均高於215%，冬奧會吉祥物「冰墩墩」的搜索熱度更是高漲300%。而興盛崛起的冰雪樂園，也將廣州送進熱門城市前五，成為南方最火爆的冰雪運動城市。

奇創旅遊集團文旅產業研究院專家表示，從近年春節來看，中國大陸冰雪休閒旅遊市場主流客群分成兩大群體，以北方省分為主的客源地群體，這部分人群基數大、頻率高，但客單價有待提升。另一大群體就是以南方城市為主的一、二線城市客源地群體。雖然人數相比北方較少，頻率相對較低，但客單價更高，後勁更大。

中國大陸冰雪旅遊迎來多重利好因素，冰雪旅遊市場有望進一步爆發。首先是市場利好，旅遊消費升級，遊客更重視互動性、體驗性強的產品，冰雪旅遊符合這一特性；其次賽事利好，2022北京冬奧會的舉辦，勢必帶動冰雪旅遊升溫；再者持續性政策利好，「三億人上冰雪」願景、多省市將冰雪旅遊等作為重點產業。