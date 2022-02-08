冬奧相伴 北京年味美好回憶

農曆虎年正月初七，在北京工作的台灣青年蕭家曜結束春節假期，將返崗工作。他表示，今年新春恰逢北京冬奧會，自己度過了一個難忘而有意義的新年。

中新社報導，蕭家曜除夕下午，先是在一位東北朋友家裡吃了一頓年夜飯，然後邀約台灣朋友到家中聚餐，晚上11點再趕去朋友家包餃子、迎新年。他說，「留京過年，還是感覺滿溫暖。」

作為海澱區台灣青年冬奧城市志願者服務隊一員，蕭家曜也將這份溫暖傳遞給許多北京市民。在海澱紫竹院公園東門前，蕭家曜連日來請市民為北京冬奧加油。

從1月25日到北京冬殘奧會結束，由10位在京生活的台青和台生組成的冬奧城市志願者服務隊，將為紫竹院公園東門往來提供服務。

團隊中，中央民族大學的林佑君和中國人民大學的王逸明熱情招呼往來市民參與活動；北京大學信息管理學系交換生蔡宜伶為市民示範用閩南話為北京冬奧會加油；來自中央民族大學舞蹈學院的林家萱帶大家學跳「一起向未來」的舞蹈。

蔡宜伶說，成為冬奧城市志願者，不僅可以與北京市民一起過年，還與全球民眾一起，很有意義。剛在北京度過了不到一年的求學時光，蔡宜伶珍惜與這座城市的感情。「我在北大遇到的朋友和同學，給予了我各種各樣的關心與幫助，因為他們，我更喜歡這裡了。」

志願者服務隊召集人、北京大學體育教研部教師陳文成說，這些天從早忙到晚，能讓市民們感受台灣同胞的服務與熱情、參與到助力冬奧的活動中來，他認為非常值得，「這段經歷會在志願者們心中留下美好回憶。」