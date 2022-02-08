春節假期發送旅客1.3億人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
春節假期結束，大陸各地出現返程人潮。圖為旅客在南京火車站站台。（新華社）
春節假期結束，大陸各地出現返程人潮。圖為旅客在南京火車站站台。（新華社）

大陸交通運輸部7日披露，2022年春節假期7天，大陸鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客1.3億人次，比2021年同期增長31.7％，比2019年（疫情前）同期下降69.2％。其中，預計鐵路發送旅客3029.7萬人次、公路發送旅客9127萬人次、水路發送旅客304.6萬人次、民航發送旅客500.9萬人次。

中新社報導，春節期間民眾出行結構持續調整，私家車出行逐步上升，春節假期7天大陸高速公路累計車流預計23946萬輛次，比2021年同期上升約9％，比2019年下降約13％。客流呈現「前低後高」趨勢，峰值出現在2月6日。

據同程旅行大數據顯示，今年春節節前返鄉客流整體較去年春節同期增長逾40%，其中，機票預訂量增長23%，火車票預訂量增長41%，汽車票預訂量增長195%。不少思鄉心切的打工人提前返鄉，返鄉客流相對分散，從1月中旬到除夕當天，客流量整體維持在較高水平。

與此同時，節前的長途出行熱點，主要集中在京津冀、長三角、珠三角、成渝城市群等幾個核心城市群間。深圳、廣州往返成都、重慶地區的航班表現尤為突出。

春節 疫情

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