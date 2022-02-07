江蘇8孩母被拴破屋夫竟當網紅接廣告 官方改口稱涉違法

江蘇徐州豐縣女子楊某俠日前被曝遭家人以鐵鏈拴在破屋裏，其為丈夫生育八個孩子，事件被指涉嫌人口販賣。當地官方此前通報指事緣女子罹患精神疾病，已對其展開救治並進一步援助其家庭。惟這份通報仍然引發大量網民質疑。

1月30日，豐縣官方再次通報稱，女子流浪時被董某民收留，為防止其犯病時傷人，董某民使用鎖鏈約束，待其精神狀態穩定後便將鎖鏈拿下，董某民行為涉嫌違法，公安已對其開展調查。

不過，許多網民不相信官方說法，要求徹查事件。亦有網民發現，女子丈夫董志民在抖音開設帳號當網紅，還接下廣告。

豐縣縣委宣傳部在第一次通報中稱，楊某俠1998年8月與豐縣歡口鎮董某民領證結婚，不存在拐賣行為，又指家人和鄰居反映，楊某俠經常無故毆打孩子和老人，經醫療機構診斷，楊某俠患有精神疾病，目前，已對其進行救治，並對其家庭開展進一步救助，確保過上温暖的春節。

豐縣官方的第二次通報中介紹：「自2014年5月至今，民政、財政等部門為董某民家庭落實了低保和居民醫療保險政策。每年春節、中秋為其發放慰問金……2021年鎮政府為其發放危房改造補助3.7萬元建設新房4間。社會愛心人士也多次為其捐錢捐物。」

在微博等社交平台，不少網民提出疑問，諸如楊某俠為何流浪街頭、精神失常，及為何有傳其「牙齒被拔光」。擁有579萬粉絲追蹤的新浪認證政務新媒體「@江寧婆婆」評論道，豐縣新的調查通報算是「打腫了自己的臉。哦不對，臉都不要了，談不上腫」，帖文獲得30多萬讚好。

2月4日，更有網民發現在事件曝光之前，該家庭已受到不少自媒體的關注和採訪，董某民曾以「八個孩子的爸爸」在抖音和快手上開設帳號，獲得數十萬讚好，還曾接廣告。目前，這兩個平台上已無法搜到該帳號。

微博屏蔽相關言論 長子疑斥聲援者「侵犯母親權利」

多次為「八孩媽媽」發聲、在微博擁有70多萬粉絲追蹤的「@作家西原秋」2月4日發問稱，「幾條微博都被技術處理，不是我刪除。」根據截圖，其中一條無法被查看的微博顯示。其稱徐州官方致電告知，受害者長子報案並向網信辦舉報稱可能有影像侵犯了其母親權利。他隨後與報警者通話，對方要求刪除涉及其母的影像，「長子說話不客氣，頗有些氣勢洶洶和興師問罪的意思」。

擁有369萬粉絲追蹤的「@林哥觀察」也表示，接到要求刪除相關微博的電話，他就此發表的「自己相關帖文都被刪除」的說明也已被刪。另有不少微博用戶表示自己的相關博文屏蔽和刪除，最先發布「八孩母親」影片的抖音用戶「徐州一修哥」帳號則直接不見。

有網民指兩者相貌極為相似。（微博）

被指與25年前失蹤女子相似 生父是解放軍官兵

另外，1月29日，有微博用戶發文稱，受害女子與其叔叔家25年前（1996年）失蹤的12歲女兒容貌接近，「她的爸爸因為思女成疾已經去世了」。同時這位網民也上傳了當時失蹤女孩李瑩的家人發布的尋親消息和照片。

尋親登記信息顯示，李瑩1984年出生，1996年失蹤，當時正在四川南充讀小六，上學之後沒再回來。失蹤人特徵描述為「單眼皮，鼻子有點塌，嘴角有一小痣」。在公益網站「寶貝回家」也可查詢到，李瑩1996年失蹤，時年12歲，身高接近1.6米。

有網民們將李瑩和楊某俠兩個人的照片進行放大仔細比對，認為「長得也太像了」，最巧合的是兩人嘴角都有一個痣，鼻子幾乎也一模一樣。更有網民指：「知道李瑩是南充人，立馬給我爸看了，他馬上認出了李瑩爸爸是他在西藏當兵的戰友李大忠。李叔叔已過世好幾年，李瑩是他獨女」。

對於上述說法，當地官方還未有回應，因此有不少網民發文質問，當地的「第三份通報」為何遲未發布，又質疑為何省、市級政府沒有回應。亦有網民要求請公正第三方進行DNA比對，還原事件真相。

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文章授權轉載自《香港01》