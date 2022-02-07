快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昆明台灣媳婦 過年小確幸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
春節期間，雲南省昆明市花卉市場內繁花似錦，不少市民和遊客紛紛前來選購鮮花。（新華社）
春節期間，雲南省昆明市花卉市場內繁花似錦，不少市民和遊客紛紛前來選購鮮花。（新華社）

賞茶花、逛博物館、打卡網紅美食店……接診完最後一波患者，劉雅慧又馬不停蹄開啟家庭日活動。這個春節，這位在昆明的台灣媳婦著實有點忙。

中新社報導，今年36歲的劉雅慧是台灣嘉義人。2010年，棄文從醫的她踏上大陸求學路，被昆明醫科大學口腔醫學專業錄取。畢業後，她選擇留在了昆明。如今，劉雅慧已成長為一名成熟的兒童口腔醫生，並與雲南師範大學商學院老師金大偉組建了小家庭。

相比在台灣時的迷茫，劉雅慧覺得在大陸活出「奮鬥的感覺」。「每天都很忙。多的時候，一天要接待近20名客戶。」劉雅慧說。

因為工作認真負責，劉雅慧在入職第一年就被評為「年度最佳員工」。工作之餘，她還多次到幼兒園、小學宣講兒童口腔護理知識。

「大陸很大，機會也多。只要你認真做事，就會找到屬於自己的位置。」劉雅慧注意到，隨著生活條件改善，大陸消費者愈來愈重視口腔健康。很多家長在寶寶長第一顆牙後就開始來做檢查，主動要求塗氟、做窩溝封閉。這讓她覺得自己的工作特別有價值。

到大陸打拚，雖然很忙，但劉雅慧並未告別台灣小確幸。在她的微信朋友圈裡，記錄下這諸多的小小的確定的幸福：和女兒一起餵海鷗，跨年日爬西山，看展覽，逛公園，打卡新開業的7-11品嚐台灣味……

受疫情影響，這個春節，劉雅慧沒回台灣娘家，而是留在了昆明。

透過手機，她向台灣的親人們表達了祝福，並且分享了春城「無處不飛花」的美景。

春節 台灣媳婦

延伸閱讀

從投行看大陸／CFC對大陸無根台商的影響

A股明開市 陸專家分析「開門紅」四條件

大陸調查近2千名女教師 「三孩」生育意願不到4%

影／大陸無人機入侵馬祖？ 東引指揮部查證中

相關新聞

昆明台灣媳婦 過年小確幸

賞茶花、逛博物館、打卡網紅美食店……接診完最後一波患者，劉雅慧又馬不停蹄開啟家庭日活動。這個春節，這位在昆明的台灣媳婦著...

中國財神百百種 健康好運都能求

春節期間，財神年畫和祈福活動等成為「年味」不可或缺的部分。上海大學中文系主任黃景春指出，如果細考「財神」的形象，可以看出...

1部手機搶進短視頻 他探山探水探兩岸

「探山探水探店面，有吃有喝有靈魂。」李明修在短視頻平台上用這句話介紹自己。一年前，李明修將鏡頭對準了海峽兩岸的風景，這位...

1人1摩托車 台胞壯騎陸3萬公里156城

1個人，1輛摩托車，110天，156個大陸城市，31212公里。這串數字，概括了55歲台胞陳文仁的2021年。今年春節，...

福州春節 逛廟會

春節期間，福州市民到閩越水鎮逛廟會，猜燈謎觀燈盞，度過春節假期。

振興閩村莊 台青年出力

福建省屏南縣甘棠鄉小梨洋村是清代名將甘國寶的出生地。去年，來自台灣的上趣開新創意策劃團隊簽約閩台鄉建鄉創合作項目。團隊負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。