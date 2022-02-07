昆明台灣媳婦 過年小確幸

賞茶花、逛博物館、打卡網紅美食店……接診完最後一波患者，劉雅慧又馬不停蹄開啟家庭日活動。這個春節，這位在昆明的台灣媳婦著實有點忙。

中新社報導，今年36歲的劉雅慧是台灣嘉義人。2010年，棄文從醫的她踏上大陸求學路，被昆明醫科大學口腔醫學專業錄取。畢業後，她選擇留在了昆明。如今，劉雅慧已成長為一名成熟的兒童口腔醫生，並與雲南師範大學商學院老師金大偉組建了小家庭。

相比在台灣時的迷茫，劉雅慧覺得在大陸活出「奮鬥的感覺」。「每天都很忙。多的時候，一天要接待近20名客戶。」劉雅慧說。

因為工作認真負責，劉雅慧在入職第一年就被評為「年度最佳員工」。工作之餘，她還多次到幼兒園、小學宣講兒童口腔護理知識。

「大陸很大，機會也多。只要你認真做事，就會找到屬於自己的位置。」劉雅慧注意到，隨著生活條件改善，大陸消費者愈來愈重視口腔健康。很多家長在寶寶長第一顆牙後就開始來做檢查，主動要求塗氟、做窩溝封閉。這讓她覺得自己的工作特別有價值。

到大陸打拚，雖然很忙，但劉雅慧並未告別台灣小確幸。在她的微信朋友圈裡，記錄下這諸多的小小的確定的幸福：和女兒一起餵海鷗，跨年日爬西山，看展覽，逛公園，打卡新開業的7-11品嚐台灣味……

受疫情影響，這個春節，劉雅慧沒回台灣娘家，而是留在了昆明。

透過手機，她向台灣的親人們表達了祝福，並且分享了春城「無處不飛花」的美景。