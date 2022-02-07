振興閩村莊 台青年出力

福建省屏南縣甘棠鄉小梨洋村是清代名將甘國寶的出生地。去年，來自台灣的上趣開新創意策劃團隊簽約閩台鄉建鄉創合作項目。團隊負責人張欣頤說，已完成小梨洋村總體設計布局、甘國寶故居展示館室內設計方案，正在推進藥膳餐廳、百草園、甘國寶主題產品定位及形象包裝設計等工作。

新華社報導，到福建6年多來，張欣頤帶領團隊為福建30多個村落提供規劃設計和文化創意產品。「希望借助台灣鄉村營造方式，提煉出當地村莊特色，打造具有個性的鄉村生活，讓古村變得更加鮮活。」她說。

和張欣頤一樣，不少台灣青年創業者到福建的農村，講述福建鄉村多樣的故事。

位於福建平潭島上的北港村，台灣青年創業者林智遠帶頭租下村裏的8棟石頭屋，打造起「石頭會唱歌」藝術聚落。隨著名氣越來越大，遊客紛至遝來。如今，在林智遠的帶動下，30多位台灣青年在這裡創業生活。

近年來，福建以深化閩台交流合作為契機，鼓勵台灣青年建築師和文創團隊來閩助力鄉村振興。截至目前，福建省累計引進95支台灣建築師和文創團隊、300多名台灣鄉建鄉創人才，為福建228個村莊提供規劃設計、產業文創等服務。