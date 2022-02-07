1人1摩托車 台胞壯騎陸3萬公里156城

1個人，1輛摩托車，110天，156個大陸城市，31212公里。這串數字，概括了55歲台胞陳文仁的2021年。今年春節，回憶這份經歷，他說：「這是我生命中最有價值的一年。」

中新社報導，陳文仁是台北人，也是成都女婿。但他更令人熟知的身分是「騎士」。「除了拉薩沒去，每個省會和直轄市我都騎摩托去了。」近日，陳文仁回憶「大陸環遊記」，興奮依舊。

去年3月13日，陳文仁從福建安溪出發，一路向北，途經福州、南昌、長沙…繞著大陸逆時針走了一圈後，於6月30日到達廣州，完成環遊。11月，他又從江西出發，帶著好奇重走長征路。

「這一路，有好多震撼。」在北京八達嶺長城，摸著冰涼的青磚，他熱血沸騰。在西北，騎行在天山、祁連山腳下，他感慨，「年少讀書時，我們都覺得這是遙不可及的遠方…」

10歲那年父母離世後，他和哥哥被浙江舟山籍老兵收養，從此在眷村長大。從小到大，陳文仁聽了太多思鄉故事，想起母親骨灰盒上寫著福建安溪，他認定那是自己的祖籍地。這也是他從安溪開始環遊的原因。

陳文仁到雲南創業種植蔬菜水果，銷往台灣。一次騎摩托到達瑞麗口岸，萌生了走遍大陸各省會的想法，但事業繁忙，無暇顧及。直到2020年因疫情生意暫停，終於下決心出發。

陳文仁說，除了個人體驗，他還有更重要的使命—讓更多台灣同胞看到真實的大陸。為此，他每天都在社交媒體發布所見所思。大陸農村的變化，在環遊中令他印象最深。途經西藏境內時，路邊現代化社區令他震撼，「大陸農村一村一特色，四通八達，與過去大不同」。

談及新一年的打算，他笑言去年「玩」了一年，新年要回歸生意，「農林二十二條措施」還未詳細瞭解。若可能，他也希望帶更多台灣同胞到大陸騎行。