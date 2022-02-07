快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

1部手機搶進短視頻 他探山探水探兩岸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「探山探水探店面，有吃有喝有靈魂。」李明修在短視頻平台上用這句話介紹自己。一年前，李明修將鏡頭對準了海峽兩岸的風景，這位台灣青年闖進短視頻領域。

中新社報導，在大陸經商已有10年，李明修經常出差往返於多個城市之間。「2021年，大陸的短視頻行業蓬勃興起，我想到，為何不用鏡頭記錄下這些時代的風景？」李明修說，「就是這樣一個念頭，拿起手機，便拍起來了。」

沒有團隊、沒有包裝，一部手機，加上後來添置的一台運動相機和一架無人機，成了李明修記錄兩岸生活的全部裝備。

西安兵馬俑、洛陽老君山、台灣山城九份、基隆夜市…李明修發布的300餘條短視頻作品，這些作品中，一部分表達著台灣青年眼中的大陸，另一部分則向大陸民眾展現一個真實的台灣。

10年前，初出茅廬的李明修被父親安排到其在浙江寧波的塑料工廠進行磨練。工廠所在的郊區距離機場有幾十公里路，「那時候，交通還很不方便。短短十年間，寧波的地鐵、高架橋已經四通八達。」

大陸日新月異的變化，讓李明修深感新奇，「作為身處這個時代的一分子，我試圖記錄與拼貼美好生活的碎片，用鏡頭語言表達出我看見的風景。」

2021年12月底，李明修回到台灣。14天的酒店隔離生活、幫大陸粉絲尋找台灣朋友、「台灣一日遊」…這些看起來稀鬆平常的生活經歷，統統成了他的創作素材，許多大陸網友紛紛留言「真實、接地氣」。

李明修坦言自己並不僅僅局限於做一名短視頻創作博主。去年5月，他參加了寧波針對創業台灣青年舉辦的直播電商培訓。

李明修表示，「短視頻平台直播是一個新風口，我覺得，在大陸的台商可以把各家的產品資源整合起來，藉助大陸直播經濟發展的契機，讓實體企業更好地發展。」李明修對短視頻有自己獨特觀點。

直播 青年

延伸閱讀

陸媒登「台籍司機」專訪 稱盼親自開火車到台灣

A股明開市 陸專家分析「開門紅」四條件

大陸調查近2千名女教師 「三孩」生育意願不到4%

影／大陸無人機入侵馬祖？ 東引指揮部查證中

相關新聞

昆明台灣媳婦 過年小確幸

賞茶花、逛博物館、打卡網紅美食店……接診完最後一波患者，劉雅慧又馬不停蹄開啟家庭日活動。這個春節，這位在昆明的台灣媳婦著...

中國財神百百種 健康好運都能求

春節期間，財神年畫和祈福活動等成為「年味」不可或缺的部分。上海大學中文系主任黃景春指出，如果細考「財神」的形象，可以看出...

1部手機搶進短視頻 他探山探水探兩岸

「探山探水探店面，有吃有喝有靈魂。」李明修在短視頻平台上用這句話介紹自己。一年前，李明修將鏡頭對準了海峽兩岸的風景，這位...

1人1摩托車 台胞壯騎陸3萬公里156城

1個人，1輛摩托車，110天，156個大陸城市，31212公里。這串數字，概括了55歲台胞陳文仁的2021年。今年春節，...

福州春節 逛廟會

春節期間，福州市民到閩越水鎮逛廟會，猜燈謎觀燈盞，度過春節假期。

振興閩村莊 台青年出力

福建省屏南縣甘棠鄉小梨洋村是清代名將甘國寶的出生地。去年，來自台灣的上趣開新創意策劃團隊簽約閩台鄉建鄉創合作項目。團隊負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。