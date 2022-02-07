1部手機搶進短視頻 他探山探水探兩岸

「探山探水探店面，有吃有喝有靈魂。」李明修在短視頻平台上用這句話介紹自己。一年前，李明修將鏡頭對準了海峽兩岸的風景，這位台灣青年闖進短視頻領域。

中新社報導，在大陸經商已有10年，李明修經常出差往返於多個城市之間。「2021年，大陸的短視頻行業蓬勃興起，我想到，為何不用鏡頭記錄下這些時代的風景？」李明修說，「就是這樣一個念頭，拿起手機，便拍起來了。」

沒有團隊、沒有包裝，一部手機，加上後來添置的一台運動相機和一架無人機，成了李明修記錄兩岸生活的全部裝備。

西安兵馬俑、洛陽老君山、台灣山城九份、基隆夜市…李明修發布的300餘條短視頻作品，這些作品中，一部分表達著台灣青年眼中的大陸，另一部分則向大陸民眾展現一個真實的台灣。

10年前，初出茅廬的李明修被父親安排到其在浙江寧波的塑料工廠進行磨練。工廠所在的郊區距離機場有幾十公里路，「那時候，交通還很不方便。短短十年間，寧波的地鐵、高架橋已經四通八達。」

大陸日新月異的變化，讓李明修深感新奇，「作為身處這個時代的一分子，我試圖記錄與拼貼美好生活的碎片，用鏡頭語言表達出我看見的風景。」

2021年12月底，李明修回到台灣。14天的酒店隔離生活、幫大陸粉絲尋找台灣朋友、「台灣一日遊」…這些看起來稀鬆平常的生活經歷，統統成了他的創作素材，許多大陸網友紛紛留言「真實、接地氣」。

李明修坦言自己並不僅僅局限於做一名短視頻創作博主。去年5月，他參加了寧波針對創業台灣青年舉辦的直播電商培訓。

李明修表示，「短視頻平台直播是一個新風口，我覺得，在大陸的台商可以把各家的產品資源整合起來，藉助大陸直播經濟發展的契機，讓實體企業更好地發展。」李明修對短視頻有自己獨特觀點。