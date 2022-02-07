中國財神百百種 健康好運都能求

春節期間，財神年畫和祈福活動等成為「年味」不可或缺的部分。上海大學中文系主任黃景春指出，如果細考「財神」的形象，可以看出，它綜合地體現了中華文化的傳統價值觀。

中新社報導，黃景春表示，財神起源於宋代時期的「財馬」，但沒有文獻記載過「財馬」是什麼形象。元代民間信奉增福神、增福相公，但也沒有具體名字。隨著財神信仰的逐步發展，「財神」才開始有了具體的姓名和形象，且越到近代，財神越多，不斷有新的財神被創造出來。比如關公就是清代中期以後才被奉作財神的。

同時，財神在不同地區也不一樣，如北方會以比干為財神，南方則是商人范蠡、沈萬三、趙公明是最常見的財神。佛教中的彌勒佛也常被奉為財神。

浙江省寧波市慈城古縣城內年味濃濃，熱鬧非凡。圖為遊人在慈城古縣城與「萌虎」合影。（中新社）

「五路財神」一解為東西南北中五路都能得財。也有說趙公明和他的四位助手合稱「五路財神」。江南地區的「五路財神寶卷」則稱有一位孝子，與其四個結義兄弟一起做生意 ，賺的錢家裡堆不下，於是五人決定要做賠本買賣，將錢財散給天下人，就成了廣受喜愛的「五路財神」。

由此可看出，中國的「財神」有幾個特點：首先是形象並不固定，但大都是能體現中華傳統美德，體現忠孝信義仁勇等品質的人物形象；其次，民間信仰財神，從單純「求財」到豐富其內涵，將祈求健康、平安、好運、幸福等都包含在內；第三，財神文化兼容並蓄，融合了儒家思想、道教信仰、佛教信仰等內涵；第四，官方和民間共同參與了財神形象構建；第五，「財神」隨著時代和環境變遷演變，成為因地制宜、可扎根本土亦可傳播海外的信仰文化。